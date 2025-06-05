滅火器噴鞋慶祝…冠軍飛了 加州高中生樂極生悲

加州高中田徑選手奪冠後，因賽後慶祝行為被剝奪州冠軍頭銜。(示意圖、非新聞內容本人。圖取自Pexels。)

一名來自北沙林納高中(North Salinas High School)的16歲運動員，日前參加在佛萊斯諾縣(Fresno County)舉行的加州 校際聯合會州錦標賽(California Interscholastic Federation State Championships)，因為賽後慶祝動作而被取消獲獎資格，裁判認為其行為違反體育道德，取消她在400公尺比賽的州冠軍頭銜。

「蒙特瑞先驅報」報導，十年級學生亞當斯 (Clara Adams)在400公尺與200公尺田徑競賽項目表現優異，當她以53.24秒成績贏得400公尺決賽冠軍時，卻跑出跑道、與教練兼父親大衛(David Adams)共同慶祝得勝。

為了向奧運 金牌得主格林斯(Maurice Greene)致敬，亞當斯用滅火器噴灑她的鞋子，模仿這位短跑運動員廣為人知的慶祝動作。

儘管觀眾甚至連錦標賽轉播室似乎都為這一刻歡呼，但比賽官員快速取消亞當斯的獲獎資格，禁止她登上頒獎台，並取消她參加其他剩餘比賽資格，包括200公尺決賽。

亞當斯在賽後接受KSBW電視台採訪時表示，她非常努力獲得獎項，對被取消獲獎資格感到失望，感覺自己被剝奪。

但是，主辦單位仍維持取消資格，儘管遭到抗議。

亞當斯的父親告訴媒體，當她使用滅火器時，對手都離開了。那是屬於選手的慶祝時刻，但加州校際聯合會官員們卻認為是主辦單位的事。

這場爭議引起格林斯的注意。他告訴KSBW電視台，若這件事對每個人都沒有影響，並且不干擾任何人，會建議恢復她的獲獎資格。

在州錦標賽20年歷史中，尚未有其他因違反體育道德行為而被取消資格的紀錄。

亞當斯是本賽季加州最快的400公尺田徑運動員，但沒有拿到獎牌就離開比賽。