我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

滅火器噴鞋慶祝…冠軍飛了 加州高中生樂極生悲

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州高中田徑選手奪冠後，因賽後慶祝行為被剝奪州冠軍頭銜。(示意圖、非新聞內容本人。圖取自Pexels。)
加州高中田徑選手奪冠後，因賽後慶祝行為被剝奪州冠軍頭銜。(示意圖、非新聞內容本人。圖取自Pexels。)

一名來自北沙林納高中(North Salinas High School)的16歲運動員，日前參加在佛萊斯諾縣(Fresno County)舉行的加州校際聯合會州錦標賽(California Interscholastic Federation State Championships)，因為賽後慶祝動作而被取消獲獎資格，裁判認為其行為違反體育道德，取消她在400公尺比賽的州冠軍頭銜。

「蒙特瑞先驅報」報導，十年級學生亞當斯(Clara Adams)在400公尺與200公尺田徑競賽項目表現優異，當她以53.24秒成績贏得400公尺決賽冠軍時，卻跑出跑道、與教練兼父親大衛(David Adams)共同慶祝得勝。

為了向奧運金牌得主格林斯(Maurice Greene)致敬，亞當斯用滅火器噴灑她的鞋子，模仿這位短跑運動員廣為人知的慶祝動作。

儘管觀眾甚至連錦標賽轉播室似乎都為這一刻歡呼，但比賽官員快速取消亞當斯的獲獎資格，禁止她登上頒獎台，並取消她參加其他剩餘比賽資格，包括200公尺決賽。

亞當斯在賽後接受KSBW電視台採訪時表示，她非常努力獲得獎項，對被取消獲獎資格感到失望，感覺自己被剝奪。

但是，主辦單位仍維持取消資格，儘管遭到抗議。

亞當斯的父親告訴媒體，當她使用滅火器時，對手都離開了。那是屬於選手的慶祝時刻，但加州校際聯合會官員們卻認為是主辦單位的事。

這場爭議引起格林斯的注意。他告訴KSBW電視台，若這件事對每個人都沒有影響，並且不干擾任何人，會建議恢復她的獲獎資格。

在州錦標賽20年歷史中，尚未有其他因違反體育道德行為而被取消資格的紀錄。

亞當斯是本賽季加州最快的400公尺田徑運動員，但沒有拿到獎牌就離開比賽。

亞當斯 加州 奧運

上一則

背黑鍋53天即遭解雇 DOGE前成員曝神祕小組混亂內幕

下一則

DeepMind執行長憂AI兩大風險 不包括讓人民失業

延伸閱讀

市府聲援被捕高中生 指ICE設陷阱抓人損害移民權益

市府聲援被捕高中生 指ICE設陷阱抓人損害移民權益
今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低

今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低
亞當斯擴大社區連結 促進中央公園安全

亞當斯擴大社區連結 促進中央公園安全
紐約亞裔傳統文化大遊行 亞當斯出席肯定亞裔貢獻

紐約亞裔傳統文化大遊行 亞當斯出席肯定亞裔貢獻
尼克隊主場大勝 決賽逼入第六戰

尼克隊主場大勝 決賽逼入第六戰

熱門新聞

蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

2025-06-04 13:28
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

養女為留美誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 入獄16年終翻案

2025-05-29 13:04
中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學（Notre Dame de Namur，NDNU）」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

史丹福交易破局 聖母大學將校園出售給加大

2025-05-29 19:59
從SFO起飛的航班中，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。（本報檔案照）

SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩

2025-05-29 13:28
隨著川普政府加大整肅移民力度，可能有許多移民會透過盡快入籍成為美國公民來保護自己。（美聯社）

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

2025-06-01 02:20
初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留