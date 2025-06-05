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華航攜手西南航空拓轉機航網 推金山-台北來回票743元

記者江碩涵／舊金山報導
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華航與美國西南航空合作，攜手打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美國後，可接轉美國內陸逾30座城市。(華航提供)
華航與美國西南航空合作，攜手打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美國後，可接轉美國內陸逾30座城市。(華航提供)

華航空推舊金山航點獨家優惠活動，即日起至6月15日購買舊金山出發到台北或亞洲各航點的來回票，經濟艙最低票價743美元。另外，華航也宣布，將與美國西南航空(Southwest Airlines®)攜手打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後，可接轉美國內陸逾30座城市，提供旅客更便捷的轉機航網。

華航今夏特別推出舊金山獨家優惠活動，從舊金山出發到台北及亞洲各航點的來回優惠票價，各類機票的最低票價分別為︰經濟艙743美元、豪華經濟艙1464美元、商務艙4875美元。

自從疫情以來，很少見這麼優惠可以直飛台北及亞洲各大城市的機票，不少舊金山灣區民眾看到票價，都驚呼︰「真的相當便宜。」

華航表示，此優惠活動購票時間為即日起至6月15日，出發時段則是2025年7月15日至12月8日，限訂位艙等為D、E、H、N，詳情可至華航官網查詢。

另外，華航將與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。

旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。

西南航空現為全球機隊規模第四大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密，是深耕美國內陸市場的重要夥伴。華航為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能與西南航空遍佈全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。

華航表示，致力於提升旅客轉機效率與服務品質提供更豐富航班選擇，透過西南航空，旅客可自華航四大航點銜接美國主要城市，目前華航在北美的航網布局完整，涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華等地，透過與西南航空聯航合作，將進一步擴展美國中部與東岸銜接的服務，打造更完整、綿密的北美航網，滿足旅客多元行程安排的需求。

中華航空推優惠票價活動，即日起至6月15日購買舊金山出發到台北或亞洲各航點的來回...
中華航空推優惠票價活動，即日起至6月15日購買舊金山出發到台北或亞洲各航點的來回票，經濟艙最低票價743美元。(華航提供)
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客抵美後，可無縫銜接西南航空遍布全美...
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客抵美後，可無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

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