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史丹福學生 校園內遭車撞身亡

編譯組／綜合報導
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史丹福大學一名學生在校園與汽車相撞身亡，他曾是學校生活積極參與者。（取自Pexels）
史丹福大學一名學生在校園與汽車相撞身亡，他曾是學校生活積極參與者。（取自Pexels）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，上周末，史丹福大學（Stanford University）校方表示，校園內發生了一起悲劇。

「我懷著沉痛的心情寫下這封信，向大家通報大二學生阿拉德沙爾·查達爾（Aradshar Chaddar）的離世。」史丹福大學學生事務（Student Affairs）副教務長拉斯穆森（Michele Rasmussen）周一（6月2日）在聲明中說。

拉斯穆森表示，查達爾的父母已被告知此事，史丹福大學「將在未來幾天和幾周內盡一切努力支持他們」。

拉斯穆森稱，查達爾於周六（5月31日）清晨在Palm Drive與植物園路Arboretum Road附近遭車輛撞擊。加州公路巡警局（California Highway Patrol）正在調查該事件，但該局發言人目前無法提供更多細節。

該校稱，查達爾出生於馬里蘭州（Maryland），於2023年秋季從巴基斯坦（Pakistan）來到史丹福大學。校方官員表示，他作為Alpha Kappa Psi和預法律學會（Pre-Law Society）成員、史丹福民主黨（Stanford Democrats）主席以及「史丹福日報」（The Stanford Daily）前撰稿人，曾積極參與校園生活。

「我們與阿拉德沙爾的朋友、居住社區、教授及親人同在，共同面對這一悲痛消息。」該校表示。

史丹福大學正為受查達爾去世影響的學生提供支持服務。

史丹福大學 加州 植物園

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