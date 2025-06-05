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加州燕趙商會 籌備7月河北夏令營

記者龔玥／聖荷西報導
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美國加州燕趙商會在中半島開會，為7月河北夏令營做準備。（圖由受訪者提供）
美國加州燕趙商會在中半島開會，為7月河北夏令營做準備。（圖由受訪者提供）

美國加州燕趙商會近日在中半島舉辦河北尋根之旅夏令營籌備會，以為7月河北夏令營做好充分準備。

此次河北夏令營活動由美國加州燕趙商會組織。燕趙商會會長李青河，理事長吳有義，副會長沈平出席了會議。李青河代表燕趙商會熱烈歡迎同學們參加河北省僑聯尋根之旅夏令營活動。此次籌備會就是落實各項具體事項，為7月河北夏令營做好充分準備。

夏令營帶隊老師和學員及家長在會上作了自我介紹，並進行交流。同學們對此次河北之行充滿期待。他們都是第一次到河北，參加此次活動的大都是華裔子女，也有來自熱愛中國文化的美國白人家庭。通過此次交流他們了解到，河北地處北京天津周圍，古稱燕趙之地，已有3000多年的歷史，具有悠久的歷史文化底蘊。中國改革開放以後，河北發生了翻天覆地的變化，國民經濟位於全國前列。石家莊是河北省省會，是一個具有1100多萬人口的現代化大城市。同學們期待此次夏令營活動，親眼目睹中國的繁榮景象，學到更多的中國文化，了解中國悠久的歷史。學員家長感謝河北省僑聯和加州燕趙商會組織這樣有意義的活動，給孩子們一個中美交流和提高自己的好機會，並叮囑孩子們一定要珍惜這次機會。

目前各位參加夏令營的同學和家長正在辦理簽證，購買機票。各項工作進展順利。

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