灣區領務講座 提醒僑胞警惕代辦詐騙陷阱

北加州急難救助協會庫比蒂諾分會日前在金山灣區僑教中心舉辦領務講座。（主辦單位提供）

北加州 急難救助協會庫比蒂諾分會日前在金山灣區 僑教中心舉辦領務講座，邀請駐舊金山經文辦事處領務組長郭順德與移民組秘書鍾雅薰，為數十位在地僑胞深入解析護照、簽證、文件驗證等最新政策與辦理流程。經文處特別提醒，辦事處絕不委託任何第三方代辦，提醒僑胞警惕詐騙陷阱，保障個資安全。

講座由7月即將榮調返台的郭順德主講，詳細介紹目前實施中的「事前網路預約」與「現場臨櫃登記」雙軌作業方式，並提醒民眾多加利用辦事處網站與線上資源，提前備妥資料，可有效縮短處理時間。他表示，辦事處絕不委託任何第三方代辦，提醒僑胞警惕詐騙陷阱，保障個資安全。

鍾雅薰則針對無戶籍國民申請定居、旅外大陸人士返台規定，以及外籍與港澳配偶與子女申辦護照的實務細節進行說明，幫助與會者釐清常見疑問。

北加 州急難救助協會會長汪昌泰表示，郭順德與鍾雅薰親臨講解替僑胞提供即時、準確、有效率的資訊服務，他也向僑教中心與長年協助領務工作的志工團隊表達感謝，鼓勵民眾多加利用協會資源，如遇急難狀況，也可主動尋求協助。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加州急難救助協會2017年創立以來，積極協助海外僑胞與留學生辦理急難事務。她表示，郭順德長年來積極推動行動領務，南北奔波為僑胞服務，對其即將返台，深表感謝與祝福。