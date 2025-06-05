我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

灣區領務講座 提醒僑胞警惕代辦詐騙陷阱

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州急難救助協會庫比蒂諾分會日前在金山灣區僑教中心舉辦領務講座。（主辦單位提供）
北加州急難救助協會庫比蒂諾分會日前在金山灣區僑教中心舉辦領務講座。（主辦單位提供）

加州急難救助協會庫比蒂諾分會日前在金山灣區僑教中心舉辦領務講座，邀請駐舊金山經文辦事處領務組長郭順德與移民組秘書鍾雅薰，為數十位在地僑胞深入解析護照、簽證、文件驗證等最新政策與辦理流程。經文處特別提醒，辦事處絕不委託任何第三方代辦，提醒僑胞警惕詐騙陷阱，保障個資安全。

講座由7月即將榮調返台的郭順德主講，詳細介紹目前實施中的「事前網路預約」與「現場臨櫃登記」雙軌作業方式，並提醒民眾多加利用辦事處網站與線上資源，提前備妥資料，可有效縮短處理時間。他表示，辦事處絕不委託任何第三方代辦，提醒僑胞警惕詐騙陷阱，保障個資安全。

鍾雅薰則針對無戶籍國民申請定居、旅外大陸人士返台規定，以及外籍與港澳配偶與子女申辦護照的實務細節進行說明，幫助與會者釐清常見疑問。

北加州急難救助協會會長汪昌泰表示，郭順德與鍾雅薰親臨講解替僑胞提供即時、準確、有效率的資訊服務，他也向僑教中心與長年協助領務工作的志工團隊表達感謝，鼓勵民眾多加利用協會資源，如遇急難狀況，也可主動尋求協助。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加州急難救助協會2017年創立以來，積極協助海外僑胞與留學生辦理急難事務。她表示，郭順德長年來積極推動行動領務，南北奔波為僑胞服務，對其即將返台，深表感謝與祝福。

駐舊金山經文辦事處領務組長郭順德（右）與移民組秘書鍾雅薰（左），為數十位在地僑胞...
駐舊金山經文辦事處領務組長郭順德（右）與移民組秘書鍾雅薰（左），為數十位在地僑胞深入解析護照、簽證、文件驗證等最新政策與辦理流程。（主辦單位提供）

加州 北加 灣區

上一則

背黑鍋53天即遭解雇 DOGE前成員曝神祕小組混亂內幕

下一則

DeepMind執行長憂AI兩大風險 不包括讓人民失業

延伸閱讀

金山灣區領務講座 提醒僑胞警惕詐騙陷阱

金山灣區領務講座 提醒僑胞警惕詐騙陷阱
資訊奧林匹亞國家隊 灣區華裔少年4席占3席

資訊奧林匹亞國家隊 灣區華裔少年4席占3席
華運桌球賽 參賽人數較往年倍增

華運桌球賽 參賽人數較往年倍增
7月27日金山華運會 23項活動賽事登場

7月27日金山華運會 23項活動賽事登場
金山灣區台灣文化導覽 主流學員體驗端午習俗

金山灣區台灣文化導覽 主流學員體驗端午習俗

熱門新聞

蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

2025-06-04 13:28
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

養女為留美誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 入獄16年終翻案

2025-05-29 13:04
中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學（Notre Dame de Namur，NDNU）」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

史丹福交易破局 聖母大學將校園出售給加大

2025-05-29 19:59
從SFO起飛的航班中，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。（本報檔案照）

SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩

2025-05-29 13:28
隨著川普政府加大整肅移民力度，可能有許多移民會透過盡快入籍成為美國公民來保護自己。（美聯社）

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

2025-06-01 02:20
初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留