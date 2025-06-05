矽谷華人青少年服裝創作秀 6月8日登上表演台

主辦單位表示，此次服裝創作秀傳統經典漢服系列，主要為弘揚中華文化精髓，盡顯東方之美。圖為參展小朋友展現作品。（主辦單位提供）

矽谷華人 青少年服裝創作秀將於6月8日登上表演台。服裝秀展示三大原創系列，全由灣區 矽谷的孩子們親手設計與製作，包括傳統經典漢服系列、小小設計師與媽媽同台以及人生第一條裙子，每一針、每一線都講述了每個創作者的故事，歡迎有興趣民眾一同參加。

主辦單位表示，此展傳統經典漢服系列主要弘揚中華文化精髓，盡顯東方之美；小小設計師與媽媽同台系列則是展現童趣與親情的完美融合；人生第一條裙子系列是孩子們從生活中汲取靈感，創作出獨一無二的作品。

青少年時尚秀指導老師吳海燕（Chloe Wu）是一位服裝設計與製版教授，她畢業於中國頂尖服裝紡織院校-上海東華大學服裝設計與工程專業，並獲得服裝設計與工程博士學位，畢業後她在上海工程技術大學服裝學院任教，教授服裝設計、製版、布料與紡織品、縫紉技術、電腦輔助設計、服裝開發等課程，十多年前以訪問學者身分來到戴維斯加大（UC Davis）紡織服裝系。

吳海燕自2001年起擔任教師，擁有超過20年的時裝設計和製版教學經驗，指導過數百名學生完成他們的設計和時裝表演。2022年在聖荷西創辦了「WHY Fashion」時裝設計與製作學校，面向兒童和成人，在她的學校裡，想要學習設計和縫紉的成年人可以設計並製作自己的風格。熱愛設計的6至18歲孩子們可以發揮想像力，設計自己的作品。也因為班級規模有限，最多六名學生，確保每位孩子都能獲得應有的個人關注和指導；豐富的教學經驗使她能夠將自己的熱情和專業技能分享給未來的設計師。

她幫助年青學生透過製作個人化服裝，將他們的設計願景變為現實。去年度，WHY Fashion 應邀參加多場青少年服裝秀，尤其是Santa Clara Art & Wine Festival ，青少年們得以販售她們獨特的手藝作品，廣受歡迎，今年度也應邀參加多項展覽，網站為https://www.whyfashion.us/。