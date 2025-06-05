ICE突襲南聖荷西至少拘4人 引發社區關注

舊金山灣區移民法律資源中心（ILRC）提供的「紅卡」，協助移民社群了解如何行使保護自身的法律權益。（取自ILRC官網）

美國移民 與海關執法局（ICE ）特工於6月4日在聖荷西 南部展開突襲行動，至少拘捕了四名移民人士，引發社區高度關注。此次行動發生在花山路（Floral Hill Drive）附近，有目擊者表示，ICE特工多數身穿制服、佩戴面罩，將人員從該區域帶走。

根據nbc Bayarea的報導，當時在場的移民人士原本是應政府要求定期報到，卻在無預警情況下遭到拘捕。多位民眾在現場目睹執法過程，並以手機錄影、拍照，記錄這場突如其來的拘留行動。

聖荷西警方（SJPD）接獲通知後到場協助，主要職責為維持公共秩序。警方強調，他們不參與聯邦移民執法工作，此次僅應ICE要求派員現場支援，避免現場民眾與執法人員之間發生衝突。由於部分旁觀者對執法行動表達強烈不滿，場面一度緊張。

盡管目前尚無ICE對當天拘留行動的正式說明，但移民法律專家指出，許多遭下達驅逐令的人實際上仍有法律途徑提出上訴。上訴程序可能持續多年，而在此期間，若當事人並未構成安全威脅，且持續配合政府要求進行報到與監督，他們多半仍可暫時留在美國境內。

此次事件再度引起社區對ICE執法方式的關切。移民倡導組織強調，民眾應熟悉自身權利，尤其在面對執法人員時保護自身安全與尊嚴。位於灣區的移民研究所特別設計了名為「紅卡」（Red Card）的工具卡，協助移民社群瞭解如何行使沉默權、拒絕未經授權的搜查，並有權要求律師在場陪同，保護自身法律權益。此次突襲行動在聖荷西掀起強烈迴響，也引發對更透明、公平執法的呼聲。隨著移民政策與執法尺度再度成為社會焦點，社區呼籲政府部門應更加重視人道處理與程序正義。