DOGE前成員 曝在神祕小組工作53天混亂經歷

馬斯克受川普徵召出掌DOGE，疑成為聯邦大裁員的代罪羔羊。(美聯社)

一名被開除的政府效率部DOGE成員，如今公開他在馬斯克 的這個神祕小組中混亂的53天經歷，外人總算窺見了那裡面的一斑。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，3月17日拉文吉雅（Sahil Lavingia）住進華府一家旅館，開始為馬斯克主掌的政府效率部（Department of Government Efficiency）工作。53天後，拉文吉雅這位紐約Gumroad公司的創始人兼執行長突然被解除了DOGE職位。

Gumroad是一家幫助創作者在網路上銷售產品的公司。拉文吉雅推測，他是在回答「Fast Company」記者關於DOGE的問題後被解雇的。最近拉文吉雅在部落格上發布了一些關於在DOGE工作的內幕，接著他又接受了標準報的採訪。

拉文吉雅表示，在DOGE宣布之時，他跟馬斯克從無關連，但一位朋友提到，他認識一個人會在DOGE任職。他一直覺得能為聯邦政府 編寫程式碼一定很棒，所以他就說：「我很樂意做志工。」

「川普 就職之前，我參加了三、四次Signal的面試、簡短的電話面談等等，面試官會問我幾個問題。其中一位面試官是DOGE的高階主管阿基斯（Baris Akis），他隨後把我介紹給馬斯克的重要助手戴維斯（Steve Davis），我和戴維斯聊了一會兒，他問我：『你什麼時候能搬到華府？』 我說：『我不知道。這份工作是什麼？我要做什麼？』

他給了我一點提示，說是要我把很多聯邦政府軟體程式碼深入了解。這讓我很興奮，隨後我被派到退伍軍人部去工作。沒人會當面告訴你他們對你很反感，尤其是當他們認為DOGE有權解雇他們的時候，其實DOGE沒有這個權力。

很多人會跟我說：『順便說一句，你知道大家都怕你。他們害怕你在Slack上發的任何消息。或者，當你走進一個辦公室，人們會停下手中的工作，盯著你一舉一動。』」

拉文吉雅的感想之一是，川普想大幅裁減聯邦政府的規模，DOGE則是川普用來給大裁員背黑鍋的暫設機構。