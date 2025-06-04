招聘演算法涉歧視 東灣Workday面臨集體訴訟

東灣Workday招聘技術演算法被控阻止40歲以上求職者獲聘用，面臨集體訴訟。(取自Workday臉書)

科技公司「Workday」面臨集體訴訟，該公司被指控求職篩選技術演算法具有歧視 ，阻止40歲以上求職者或聘用。

CNN報導，隨著越來越多公司採用演算法技術篩選求職者，此一訴訟結果可能為公司是否可使用演算法、以及如何運用演算法及人工智慧 來做出聘任決定，建立範例。

根據報導，莫里布(Derek Mobley) 去年起訴這家人力資源軟體公司，稱Workday的演算法導致他在7年內、因為年齡、族裔與殘疾而求職超過100個職位被拒。之後，有另外4名原告也加入訴訟，指控年齡歧視。

原告年齡皆在40歲以上，稱透過Workday提交數百份求職申請，但每次遭拒，有時在數分鐘或數小時內。法庭文件指出，他們將此歸咎Workday演算法，在篩選與排名申請求職者時，不成比例地剝奪40歲以上個人獲得有薪工作的資格。

法官Rita Lin已發布初步命令，允許這起案件以集合訴訟(collective action suit)形式進行，相似於集體訴訟(class action)。

Workday否認技術具有歧視。發言人聲明指出，法院命令是初步、程序性裁決，其憑藉指控而非證據。認為此案毫無根據，相信一旦Workday被允許用事實辯護，原告訴訟請求會被駁回。

Workday人力資源工具備全球超過1萬1000家機構使用，提供發布職缺、招聘人才與管理聘任程序的平台，每月列出數百個空缺職位。也提供人工智慧「HiredScore AI 」服務，使用人工智慧對候選人進行評估，減少招聘人員篩選申請的時間。Workday在反對訴訟指控的反廷文件中稱，不會為客戶篩選潛在員工，技術也不會做出招聘決定。

但是，原告莫里布稱，他在校成績優秀，並有近十年工作經驗，求職仍持續遭拒，常未獲得面試機會。法庭文件顯示，他有一次在凌晨12點55分提交一份工作申請，但不到一小時就收到拒絕通知。另一名原告也稱，收到數百個職位的自動拒絕，通常是在申請數小時內或工作時間以外的奇怪時段，顯示申請並未經過真人審查。

法官針對此案的法院命令，允許莫里布律師通知其他可能對Workday提出類似歧視者，並允許他們加入訴訟。不過，Workday仍可請求法院單獨處理這些索賠，而非作為群體處理。訴訟尋求未指定金額賠償，並要求該公司改變作法的法院命令。