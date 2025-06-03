關注兒童情緒健康 馬世雲、8歲華裔藝術神童助募款

梁區蘭及其父親梁孝維、母親錢韻吉。(記者王子涵╱攝影）

加州 財長馬世雲（Fiona Ma）2日在舊金山華埠 主辦了一場主題為「心之所繫，藝之所現」（Where Art Meets Heart）的晚會，邀請年僅八歲的小提琴天才梁區蘭（Juliette Leong）現場表演、並展出藝術作品。活動在華埠藍溪畫廊舉行。

梁區蘭同時也是TED講者與數學奧林匹亞金牌得主，活動中所有展出作品將開放購買，所得100%捐贈給非凡人生基金會（Extraordinary Lives Foundation, ELF）。

馬世雲表示，疫情開始後，由於居家隔離等限制，兒童情緒健康成為挑戰，如今很高興贊助這位八歲的年輕藝術家，幫助更多的兒童。

ELF創辦人兼執行長Mara James表示，ELF對於加州財長馬世雲、藝術家Juliette Leong主辦此活動，並協助他們籌募資金以持續推行計畫深表感激。「我們的兒童情緒健康計畫將因此能夠進入加州低收入 學校，這次活動的時機完美契合當前青少年所面對的種種挑戰。」

Juliette Leong被譽為藝術神童，四歲即嶄露頭角，她曾登上多個電視節目，如「The Rachael Ray Show」、「Tamron Hall Show」、「A-May-Zing Kids」等。其影片在社群媒體上的觀看次數已累積達數十億次。

Juliette至今已捐贈超過25萬元，為多個非營利組織募集數百萬資金。她的藝術作品曾登上國際雜誌封面，並於50多場國內外知名展覽中展出。她多次贏得大型賽事，包括「U.S. Magazine Art Competition」、「San Jose State International Art Competition」，以及「Art Battle」現場競賽，屢次擊敗成年藝術家。