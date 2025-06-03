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風險預測公司：沙加緬度 重大洪災機率高

編譯廖宜怡／綜合報導
知名氣候風險預測公司First Street表示，沙加緬度縣即將發生重大洪災的機率很高。（取自Pexels）
知名氣候風險預測公司First Street表示，沙加緬度縣即將發生重大洪災的機率很高。（取自Pexels）

加州第四大都會區沙加緬度縣（Sacramento County）位於一個洪氾平原（floodplain）上，與時常出現在電影中的加州海岸峭壁和巍峨山峰截然不同。然而，根據知名氣候風險預測公司First Street 2月公布的報告，沙加緬度縣可能是加州即將發生重大災難的地區之一。

根據First Street的預測模式，沙加緬度縣的災難性洪水風險不斷上升，加上空氣品質日益惡化、保險成本提高和人口結構變化，可能導致該縣到2055年失去28%的人口。但是，這種被First Street稱為「氣候性遺棄」（climate abandonment）的場景是否真的會發生？

沙加緬度縣並非加州中谷唯一前景堪憂的地區，First Street預測，中谷第二大都會區佛萊斯諾縣（Fresno County）到2055年可能失去近一半人口。這兩個地區是First Street預測全美未來衰退程度前五大地區中的兩個。

First Street不僅僅進行學術研究，他們的核心商品其實是氣候風險評分，客戶包括房地產巨頭Zillow和Redfin。如果登入Zillow和Redfin的網站查看房地產氣候風險，會發現那些高度精細的數字都來自First Street。

舊金山紀事報指出，與灣區和洛杉磯都會區不同，沙加緬度和佛萊斯諾這類中谷低窪地區面臨火災的風險相對較小，氣溫沒有拉斯維加斯或鳳凰城那麼高，人口也因為房價較低迅速成長。

那麼，為何First Street會對沙加緬度作出如此不樂觀的預測呢？這是因為美國很少有其他地區比沙加緬度更容易遭受洪水襲擊，起碼當地過去曾發生過嚴重洪災。

1861年，加州正遭受一場長達20年的旱災，但旱災在12月突然結束，暴風雨一場接一場前來，帶來無止盡的降雨和降雪。到了隔年1月，氣溫驟升導致積雪迅速融化，雪水瞬間流入中谷地區，使河川氾濫，淹沒了整個中谷，摧毀了城鎮和農場，並淹死數十萬頭牲畜，以沙加緬度縣災情最為慘重。

根據洛杉磯加大氣候科學家史溫（Daniel Swain）的評估，沙加緬度低窪地區的快速發展擴大了當地洪水風險的範圍和程度。美國商會去年12月的報告也指出，沙加緬度是美國洪災風險極高的地區之一，必須盡快採取緩解措施。

First Street氣候影響模型負責人波特（Jeremy Porter）表示，單憑風險上升就足以迫使居民放棄一個社區。First Street認為，保險是居民搬離一個地區的主要因素，預計到2055年，沙加緬度房屋保險成本將大漲137%。

加州 保險 洛杉磯加大

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