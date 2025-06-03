27歲柏加大博士生 全國拼字比賽操盤手

卡希爾在拼字大賽冠軍出爐時，也慶祝他的工作成果。(berkeley.edu)

全國拼字比賽（Scripps tournament of orthography）是兒童的競賽，但這項大賽背後有一位重要操盤手，他是柏克萊加大 的27歲博士生。

舊金山 紀事報報導，243名聰明的年輕學子在上周二至周四舉行的全國拼字比賽中，一決高下。雖然孩子都會拼字，也很可能拼錯很多複雜的單字。要在決賽中用到有分量的字，就必須有人選擇所有的詞彙，以決定冠軍的成敗。

柏克萊加大的27歲比較文學（comparative literature）博士生卡希爾（Frank Cahill）是國家詞彙表協調員。他的拼字比賽工作是高度保密的，卡希爾甚至不願透露他所監督的小組有多少人，他稱之為「小團隊」。他們在比賽前一起工作了整整一年，不僅整理了官方提供的拼字單詞，還設計了拼字者在回答問題之前，可能會聽到的句子。

卡希爾不會透露他和團隊審查並批准了多少字。由於有5萬元的大獎，因此不允許任何洩漏，即使是最輕微的流出也可能導致嚴重的舞弊。卡希爾的職責之一，是在比賽中保持出其不意的氣氛。例如，在比賽期間，他會密切注意參賽者的拼字情況：他們遇到的單字是否太簡單了？或太有挑戰性了？如果是這樣，卡希爾可能會建議評審跳到他和他的團隊提供的單字表中，難度較高或較低的部分。

「拼字比賽之所以成為如此精采的電視節目，是因為任何事情都可能發生，一次失誤—一個重複字母 —你就會被淘汰。」卡希爾說，他對此有再深不過的了解。

那是2012年。來自科羅拉多州的14歲選手卡希爾是當時仍在舞台上拼字的七名競賽者之一，他正確拼出了「dedans」，即網球比賽的觀眾。接著他又站起來了，他的單字發音清晰，源自中古英語，意思是蝌蚪。他拼的是：p-o-r-w-i-g-g-l-e。正如卡希爾和全世界很快就了解到的，Porwigle只有一個「g」。

卡希爾輸掉了比賽，但他對全國拼字比賽的熱愛更升一級。他說，這項比賽的宗旨也包括幫助世界各地的兒童培養「緊張和沉著之間的平衡」（balance of nerves and poise）。