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環宇珠算頒獎 日裔學員破學會最高段紀錄

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
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池田玲菜（中）獲學會創立以來最高珠算段位，檢定達到珠算段位15段，及心算10段。（記者孫愛薇╱攝影）
池田玲菜（中）獲學會創立以來最高珠算段位，檢定達到珠算段位15段，及心算10段。（記者孫愛薇╱攝影）

環宇珠算學術學會6月1日舉辦「環宇珠算學術學會檢定證書及獎學金頒發典禮」，其中日裔學員池田玲菜（Leina lkeda）獲學會創立以來最高珠算段位，並在典禮閃算賽事中表現亮眼奪冠。

在眾多課餘才藝中，珠心算吸引不少灣區家庭投入學習。這次頒獎典禮頒發近400個晉級段位、級數與殊榮獎項，獲獎學生依序上台接受表揚。

環宇珠算學術學會會長謝秀枝指出，在AI人工智慧時代，學習珠心算可鍛鍊腦力的思考與計畫，是非常實用的技能，不少前來學習珠心算家庭，學員父母皆為矽谷工程師，日裔學員池田玲菜獲學會創立以來最高珠算段位，檢定達到珠算15段，及心算10段，其師從資深珠算老師洪宜瑄（Melissa Hung）。

學會積極培養年輕一代的領導能力，環宇珠算學術學會志青團會長崔佳莉（Lily Traidman）指出，志青團負責許多活動籌備與社區發展工作，志青團幹部們不僅領導管理團隊，堅守學會價值外，以熱情與投入推動使命前進，讓年輕一代擔任領導角色。

在典禮中頒發獎學金予17位優秀表現的學生，並表揚社區服務貢獻學員，分別為蔡宗明（Ethan Effendi）、曾詩宇（Sophia Chen）及黃英哲（Yingche Wee）三名高中學員在聖荷西童軍團中，無償教導低收入家庭學生一周一次兩小時珠心算，提升弱勢家庭學童的算術能力。

今年即將從學會畢業邁向大學的學員中，有六位獲得「OAYO Senior Presentation of Awards」，分別為黃稚晴（Iris Huang）、龔重維（Brent Kong）、曾詩宇、Daniel Chen、Erin Law和Isabella Chiang，不僅皆獲知名大學錄取，其中龔重維就讀Scott Valley 高中以全校第一名成績畢業，並獲加州理工學院錄取。

朱永昌（中）頒發「OAYO Senior Presentation of Awa...
朱永昌（中）頒發「OAYO Senior Presentation of Awards」給獲獎學員，其中龔重維（右三）獲加州理工學院錄取。（記者孫愛薇╱攝影）
本次典禮頒發近400個晉級段位、級數與殊榮獎項，獲獎學生依序上台接受表揚。（記者...
本次典禮頒發近400個晉級段位、級數與殊榮獎項，獲獎學生依序上台接受表揚。（記者孫愛薇╱攝影）

謝秀枝鼓勵學習珠心算多年的高年級學員，將自身所學知識傳承出去，加入珠心算教學傳承下一代，其中九年級的龔哲希（Brandon Kong）學員，教導一位二年級新生僅學習珠心算6個月，該名新生在今年即通過珠算十級檢定。

現場多位嘉賓擔任頒獎人，為學員獻上祝福，舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心僑務秘書許彩鳳、佛利蒙市市議員邵陽 、僑務委員僑務委員李垣麟、僑務諮詢委員呂玉貞、毛小苓、林美蓮及多位僑團會長出席。

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