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偽裝銷售人員踩點 南灣入室盜竊案頻發

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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警方提醒居民安裝監視設備，可以降低成為盜賊目標的風險。（記者徐蓓蓓╱攝影）
警方提醒居民安裝監視設備，可以降低成為盜賊目標的風險。（記者徐蓓蓓╱攝影）

春夏交替之際，天氣逐漸炎熱，許多家庭習慣打開門窗通風，卻也因此成為不法分子入侵的機會。近來，從半島到南灣一帶的入室盜竊案接連發生，不少鄰居指出，事發前常有可疑人員在附近出沒，呼籲居民提高警覺。

山景城警局於國殤日周末前夕發出公告指出，該局「特戰小組（SWAT）」聯同金寶市、紅木城及桑尼維爾等警局聯合行動，成功逮捕一名在該地區涉嫌多起入室盜竊的25歲嫌疑人，並現場查獲作案工具與其他證據。此人因涉嫌六起入室行竊，已於日前移送至聖塔克拉拉主監獄收監。

與此同時，鄰近的巴洛阿圖警局也報告，剛過去的周末接到一起深夜報警：一對年約20多歲的男女，周五（5月31日）晚間9時左右正待在家中，突聽走廊上有人講話。隨後通往男方臥室的門被敲開，一名戴面罩的男子闖入房內。見室內有人在場，嫌犯倉皇逃逸。與同住的女子聽到動靜趕至走廊，只見手電筒的光束一閃而逝，隨即有一輛車停在門外，嫌犯上車逃離。警方調閱監視器畫面後發現，嫌犯是先敲碎後院玻璃拉門進入，所幸屋內財物並無損失。

住在案發地附近的張女士表示，從國殤日周末至案發前夕，她多次見到有人自稱推銷人員上門，但卻始終不肯出示任何商品資料或名片，態度十分可疑。她回憶，自己曾遇過假冒 AT&T 工作人員詐欺而遭竊，因此對此類人士格外警惕，也不斷提醒鄰居提高防範。

同樣居住在洛斯阿圖山一帶的黎先生也分享了自身經歷：他家曾遭竊賊光顧，盡管失竊財物價值不高，卻包括母親的結婚戒指，對家人而言意義重大，難以彌補。因而他對這類入室行竊深感痛惡，呼籲民眾務必加強門窗防護。

面對近期盜案頻傳，警方提醒居民，若有可疑推銷或敲門行為，不要輕易開門，應先向警局查證身分；同時，出門時務必確認門窗已上鎖，並考慮安裝監視設備，以降低成為目標的風險。居民若發現異常狀況，也請立即報警，共同維護社區安全。

AT&T

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