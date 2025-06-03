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華運桌球賽 參賽人數較往年倍增

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉報導
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活動大力宣傳，吸引不少對桌球愛好的僑胞第一次參與華運會桌球賽事。（記者孫愛薇╱攝影）
活動大力宣傳，吸引不少對桌球愛好的僑胞第一次參與華運會桌球賽事。（記者孫愛薇╱攝影）

第41屆金山灣區華人運動大會桌球（乒乓球）賽事於6月1日在聖塔克拉拉市舉辦。今年桌球賽參與者眾，活動在召集人與工作人員奔走下，擺脫疫情間的低迷，與2024年相比，足足增加兩倍人數，其中還有學童參與，年紀雖小卻球技不凡。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯臻到場祝賀外，直接下場熱身練球，與僑胞運動同樂。賴銘琪表示，也藉這個機會，與灣區僑胞告別，他即將在6月20日離開金山灣區，這是他第一次也是最後一次參與華運會桌球比賽。他本身非常喜歡打球，透過運動贏得僑胞朋友的友誼，未來他將帶著這份參與感回到台灣。

賴銘琪（右）及夫人雲雯臻（左）到場祝賀外，直接下場熱身練球，與僑胞運動同樂。（記...
賴銘琪（右）及夫人雲雯臻（左）到場祝賀外，直接下場熱身練球，與僑胞運動同樂。（記者孫愛薇╱攝影）

第41屆金山灣區華人運動大會會長陳立功提到，今年特別感謝桌球比賽的召集人高蕙玲，花了很多精神與努力召集灣區的桌球好手前來參與桌球比賽，讓今年賽事的人潮比起往年多了將近兩倍，再加上處長及夫人下場來運動，帶動更多僑胞來參與，鼓勵僑胞養成運動的風氣。

陳立功（右）與高蕙玲（左），協同大會工作人員與志工，推廣桌球運動，讓本屆桌球賽參...
陳立功（右）與高蕙玲（左），協同大會工作人員與志工，推廣桌球運動，讓本屆桌球賽參與人數倍增。（記者孫愛薇╱攝影）

桌球比賽召集人高蕙玲分享，去年為華運會第一次舉辦桌球比賽，經驗不足下，參與人較少，今年除了有華運會主委的大力支持，還找到許多志工前來幫忙，將參與人數大幅提升，希望藉由這次桌球比賽，讓僑界更加團結，讓僑胞一同運動，有益身心健康。

參與比賽的選手中，有不少人第一次參與華運會桌球賽事。球手陳書瑤表示，從小就非常喜歡打桌球，一路打到大學校隊，來到灣區後希望能再找到打桌球的地方，繼續保持對桌球的愛好，這次排除萬難前來參加球賽。

在女子單打組部分，最後由Clarice Ho、陳書瑤、高蕙玲分列一到三名，男子單打組則為林一心、林一意和劉喜華，榮獲一到三名。

陳立功（右）與高蕙玲（左），協同大會工作人員與志工，推廣桌球運動，讓本屆桌球賽參...
陳立功（右）與高蕙玲（左），協同大會工作人員與志工，推廣桌球運動，讓本屆桌球賽參與人數倍增。（記者孫愛薇╱攝影）
賴銘琪（右）及夫人雲雯臻（左）到場祝賀外，直接下場熱身練球，與僑胞運動同樂。（記...
賴銘琪（右）及夫人雲雯臻（左）到場祝賀外，直接下場熱身練球，與僑胞運動同樂。（記者孫愛薇╱攝影）

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