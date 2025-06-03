「泰國菜太辣燒傷食道」官司 聖荷西醫師棄律師自我辯護

辣味 「龍珠 」訴訟案中的聖荷西醫生起訴洛斯蓋圖泰國餐館，近期撤換律師改為自辯。（取自Pexels）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，聖荷西一名醫師瓦莉婭（Harjasleen Walia ）於2023年7月向聖塔克拉拉縣高等法院提起訴訟，稱洛斯蓋圖市中心 Coup de Thai 餐廳的「龍珠 」（Dragon Balls）開胃菜太辣， 「給她造成了永久性傷害」。訴訟稱，這道開胃菜燒傷了她的聲帶、食道和右鼻孔內側。

五月份提交的一份文件顯示，瓦莉婭選擇自己代替一直代表她的律師自我辯護。

她沒有回應媒體詢問為何選擇放棄自己的律師。之前代表她的律師札諾比尼(Mark Zarnobini)也拒絕評論為何不再代表瓦莉婭。

瓦莉婭是聖荷西西部 HeadacheAwayMD Brain & Spine Center 的一名神經科醫師。為期五到七天的陪審團審判定於8月25日開始。

Coup de Thai餐廳在2023年10月的一份法庭文件中否認了瓦莉婭的指控或對她造成的傷害。

訴訟稱，龍珠這道菜在廣告中是辣的，瓦莉婭要求她的服務員少放點辣，因為 「她不能忍受辣的食物」，服務員說廚師會把這道菜做得不那麼辣。

但幾乎就在她開始吃龍珠的一瞬間，她 「感到整個嘴巴、口腔頂部、舌頭、喉嚨和鼻子像火一樣灼燒」，她的 「眼睛和鼻子流淚，並開始咳嗽」。

訴訟稱，瓦莉婭 開始失聲，並被診斷為龍珠中的辣椒造成的內部 「化學燒傷」。

但信使報聯繫到的 Coup de Thai 的一名主管說，該餐館以前從未有過食客說他們被菜餚燙傷並需要就醫。

國家首都毒物中心（National Capital Poison Center）的Kelly Johnson-Arbor博士早些時候告訴「信使報」，吃泰國 辣椒，是會刺激口腔和喉嚨，但 「不會造成永久性組織損傷」。

Coup de Thai提交的法庭文件稱，該餐廳將傳喚瓦莉婭的醫療紀錄，並要求她接受體檢。

瓦莉婭正在尋求未具體說明的損害賠償，以及醫療費 用和所謂的收入損失賠償。

法院已下令雙方在開庭前五天舉行強制性和解會議。