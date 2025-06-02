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今年灣區首波熱浪來襲 居民急忙應變

記者徐蓓蓓/舊金山灣區報導
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本周末突如其來的酷熱讓不少居民措手不及。（記者徐蓓蓓╱攝影）
本周末突如其來的酷熱讓不少居民措手不及。（記者徐蓓蓓╱攝影）

剛過去的周末，灣區迎來今年首波熱浪，多地氣溫飆破華氏100度。根據國家氣象局5月31日發布的數據，聖荷西、金寶市、洛斯蓋圖與利佛摩等地當日高溫逼人，其中利佛摩氣溫高達104度，創下近期新高。今年灣區整體天氣偏涼，突如其來的酷熱讓不少居民措手不及。

高溫也帶來連鎖反應。住在北聖荷西的佟先生表示，上周五下午接獲幼稚園緊急通知，因氣溫飆升導致停電，園方無法供應餐點及正常運作，要求家長立即接回小孩。停電期間，園內電話、網路、門禁系統與停車場安全門皆無法使用，無法與老師聯絡，也需工作人員協助開門進入。

佟先生無奈表示，夏季幼稚園停電已非首次，幼童屬於敏感脆弱族群，酷暑加斷電對健康威脅甚大。他呼籲太平洋瓦電(PG&E)在持續調漲電費之際，也應提升服務品質，減少極端天氣下的供電中斷。

與此同時，南灣山景城Rengstorff Park游泳中心，經歷多次延宕後終於在國殤日周末對外開放，雖目前僅限周末下午時段對公眾開放，但因應高溫，迅速吸引人潮。居民宋先生攜家人前來避暑。他表示，游泳池設施完善，有淺水池供孩童玩樂，也有躺椅供長者休憩，是全家在高溫日「躺平」放鬆的理想場所。

高溫也改變了不少人的出遊計畫。住在巴洛阿圖的周小姐原想出門逛街，卻因天氣過熱轉而前往當地知名手工冰淇淋店消暑，店內新推出的五款夏季限定口味深受歡迎。她表示，準備過幾天再去嘗試其他口味。

儘管氣溫破百，有人選擇宅家避暑，也有人不畏高溫照樣出遊。科技業者劉小姐就是其中一人。她與朋友冒著布倫塢攝氏39度（華氏102度）高溫前往知名桑椹園採果。劉小姐笑稱自己是桑椹的忠實粉絲，不僅在園內大快朵頤，還帶回8盒成果，直呼「非常值得」。

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