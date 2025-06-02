矽谷社區彩繪變電箱美化市容 街頭塗鴉銳減7成

「變電箱藝術計畫」，由民間藝術家與社區志工共同推動，有效降低塗鴉美化城市。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

行走在矽谷 街頭，原本黯淡的變電箱上如今鮮見冷灰色，取而代之的是色彩繽紛、充滿活力的壁畫。這一切源自於「變電箱藝術計畫（Art on Utility Boxes）」，由民間藝術家與社區志工共同推動，有效降低塗鴉破壞，成為灣區 社區協力美化城市的典範。

據悉，「變電箱藝術計畫」最早始於藝術家莫瑞爾（Tina Morrill）2011年的創意。當時還在聖荷西 州立大學就讀的她在The Alameda 和 Julian Street交匯處，Old Andy's 寵物店門口的變電箱上繪製了第一幅藝術作品。

之後包括聖塔克拉拉、庫比蒂諾、巴洛阿圖等在內的矽谷各城市紛紛效仿。通常由市府公告彩繪計畫，公開徵求專業與業餘藝術家、學生團隊的創作提案，再由藝術委員會、社區代表及學者組成的評審小組遴選。

入選者獲得經費補助及畫材支援，並須先提交數位模擬圖，待市府審核通過後才可進行現場彩繪。過程中，不少社區居民也自發參與清潔箱體底色，並提供施工期間的安全監督。

矽谷的變電箱壁畫多以社區歷史、自然景觀或多元族群文化為題材。

有的以早市場景為靈感，繪製一家亞裔家庭擺攤賣新鮮蔬果，營造生活風貌與人情味；有的則有作品刻畫矽谷科技與自然相互依存的畫面，將電路板紋理與野生花卉結合，象徵「科技與生態共融」的城市精神；還有高中學生團隊的「全球鄰里」設計，以多國兒童手牽手圍繞地球，呈現移民匯聚與社區包容的價值。

彩繪箱體不僅提升街景美感，更有效降低非法塗鴉率。聖荷西市府曾經統計，彩繪後的箱體遭破壞次數較未彩繪前銳減七成以上。而且隨著城市的建設和擴展，不斷有更多的變電箱出現。因此矽谷城市幾乎都在延續這項計畫，並且有更多規範指引新的創作。

例如, 聖荷西市就要求要至少提前90天提交申請，並獲得主管部門的許可，也要求藝術家要至少召開一次社區會議，聆聽社區對於藝術設計的意見。

變電箱藝術計畫自民間發起，並獲得政府、企業與社區的鼎力支持，已成為灣區公共藝術與社區營造的成功範例。