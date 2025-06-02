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東聖荷西電信店涉剝削勞工 聖塔克拉拉縣提告

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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聖荷西街頭抗議欠薪的工人。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西街頭抗議欠薪的工人。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖塔克拉拉縣法律顧問辦公室（County Counsel’s Office）28日向聖縣高等法院提起民事訴訟，控告位於東聖荷西地區的五家「Metro by T-Mobile」特許經營門市長期違反勞工法，包括拖欠工資、剝削童工、違反最低工資與加班工資規定，並未提供合法的休息與用餐時間。

本次訴訟旨在為自2021年以來遭遇勞動剝削的60多位員工爭取賠償，縣府要求法院下令店主支付拖欠工資與損害賠償、停止違法行為並繳納民事罰款。

縣法律顧問羅普雷斯提（Tony LoPresti）表示：「這些業主長期利用弱勢社區勞工，在未支付應有薪資與權益的情況下壓榨工作時間，行徑不僅對員工不公，也損害其他守法業者，更讓納稅人承擔社會安全網支出的成本。」

根據訴狀，被告雇主涉嫌僱用年僅14歲的青少年，未依法申請工作許可，並安排過長班次；同時將員工薪資以現金支付，未提供工資單，逃避稅務與勞工監管。這些門市所在的東聖荷西社區本就資源匱乏，店主卻進一步加劇當地經濟與社會的不平等。

此案是縣府近期加強勞工保護執法行動的一部分。聖塔克拉拉縣也正推動SB 261法案，加重對拖欠工資業者的處罰，並推出「勞工權益知情計畫」培訓餐飲業與低薪工作者。

根據聯邦統計，每年全美約有150億美元的工資遭雇主竊取。加州勞工關係局（DIR）數據顯示，2020年光是灣區便有超過7000起工資盜竊申訴。餐飲、建築、居家照護、清潔與零售等產業的低薪勞工受害最深。

聖塔克拉拉大學法學院與縣勞工法建議熱線的律師陶芙（Ruth Silver Taube）指出，縣政府在打擊工資盜竊方面展現堅定立場，並與社區團體密切合作，是重要的制度支持。

縣勞工標準執行辦公室自2017年成立以來，已為成千上萬名勞工與雇主提供法律諮詢與培訓服務，免費熱線提供中英越西他五語服務，並可匿名諮詢。

據悉本次訴訟是縣府「勞工權益倡議計畫」的一部分，未來將持續透過調查、訴訟與執行未付款項，保障縣內勞工權益。

聖荷西 加州 灣區

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