慶祝多元與包容性 金山驕傲月登場 每周五都有變裝秀

六月為同志驕傲月，舊金山將舉辦多場活動慶祝LGBTQ+社群的多元與包容性。圖為往年同志大遊行現場。（記者王子涵╱攝影）

六月為同志 驕傲月(Pride Month)，舊金山 將舉辦多場活動慶祝LGBTQ +社群的多元與包容性。從親子市集、街頭派對到音樂會與大型遊行，民眾在六月內都能參與各式慶祝活動。

同志驕傲月首日登場的是「小彩虹家庭驕傲日」（Little Rainbows Family Pride），1日在Mission Bay的Spark Social SF舉行。活動向家庭、孩童與寵物一同開放，包含免費童書發送、變裝皇后說故事、兒童繪畫區與彈跳床等，現場亦有DJ與樂團演出。

六月的每周五都有「Drag Me Downtown」系列變裝秀，地點遍布市中心，包括One Market餐廳、101 California廣場與當代藝術館。該系列免費開放，27日將以Front Street戶外封街派對作為結束，由知名變裝藝人Peaches Christ共同主持，收益將捐助變性人社區。

13日晚間，「奇幻寫實：酷兒加勒比之聲」將於SOMArts文化中心舉行，結合加勒比音樂、非裔波多黎各鼓樂與雷鬼舞會，活動將展現酷兒社群的創造力與韌性。活動於傍晚6時開放入場，7時正式開始。

LGBTQ+文化重鎮卡斯楚街的「夜市」活動（Castro Night Market）將於20日舉行驕傲月特別版活動。活動從下午5時至晚間10時，涵蓋18街一整個街區，設有30多個攤位與三個表演舞台，由知名變裝修女Sister Roma主持。

音樂愛好者可參與21日在Cur­ran劇院舉辦的「舊金山同志男聲合唱團驕傲音樂會」，當天將舉行兩場演出，邀請非二元性別創作人Justin Tranter登台，演出作品聚焦於跨性別與非二元族群的生命故事與創作。

舊金山歌劇院（SF Opera）則將於27日推出首場驕傲月音樂會，由變裝皇后秀冠軍Monét X Change主持，演出內容橫跨古典與流行，包含柴可夫斯基、墨裘瑞等作曲家的作品。演出後將舉行由Juanita MORE!主持的舞會。

壓軸登場的是28日至29日的同志大遊行。市府廣場將舉辦為期兩天的市集與舞台演出，並於29日舉行盛大遊行，從市場街起點的碼頭廣場出發，超過250個隊伍將行進至市場街與第九街交會處，預計吸引數十萬名參與者。