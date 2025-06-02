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矽谷公交赤字估近1500萬 資金恐2030耗盡

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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矽谷公交預估有1500萬財政赤字令人擔憂。（VTA提供）
矽谷公交預估有1500萬財政赤字令人擔憂。（VTA提供）

據「聖荷西焦點」(San Jose Spotlight)報導，在美國經濟可能步入衰退的陰影下，矽谷公交機構聖塔克拉拉谷交通局（VTA）正審慎評估如何度過財政難關。

根據VTA近期公布的預算草案，該機構未來兩年將面臨嚴重財政赤字，2026年預估短缺約86.8萬美元，2027年恐擴大至1490萬美元。若不及時採取節流措施，其儲備資金恐將在2030年代中期耗盡。為了穩住財政，VTA正考慮短期節支對策，包括將員工職缺空缺率提高至20%、持續自4月起實施的人事凍結政策等。

VTA財務主管桑哈（Jayden Sangha）表示，目前的節支措施預計維持兩年，但未來仍將密切觀察經濟情勢。他表示：「像其他地方政府與交通機構一樣，我們對經濟前景保持警覺是合理的。」

此次財政短缺的成因包括經濟波動、聯邦補助不穩與銷售稅收入減少等。VTA的營收超過八成來自聖塔克拉拉縣的銷售稅，而隨著消費支出減少，稅收同步下降。

桑哈在4月25日的VTA董事會預算工作坊簡報中指出，若情況持續惡化，最壞情境將導致資金在2030年代中耗盡。不過他強調，VTA目前尚無裁減服務計畫，仍以維持運營為首要。

交通倡議者、評論員馬隆（Monica Mallon）支持VTA的做法，並稱該機構是全美乘客回流速度最快的交通機構之一，目前整體乘車率已恢復至疫情前的85%。她指出：「維持服務穩定與可靠性才是關鍵，其他非必要項目暫緩是合理的短期策略。」

不過，若VTA未達到預設的20%空缺率目標，則可能考慮每月強制員工放無薪假一天。

面對財政壓力，VTA也正尋求多元化收入來源。馬隆建議VTA推動「以交通為導向的住宅開發」，活化現有土地資產，目前已有10個住宅項目在規劃或建設中，可望成為未來營收新來源。

疫情 矽谷 聖荷西

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