全美陽光精神健康盃歌唱大賽決賽 溫暖屋崙華埠

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）主辦的「第二屆全美陽光精神健康盃歌唱大賽」決賽， 5月31日在屋崙華埠林肯中心舉行。（記者陳曉峰／攝影）

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）主辦的「第二屆全美陽光精神健康盃歌唱大賽」決賽， 5月31日在屋崙華埠 林肯中心舉行。來自全美各地的20組入圍歌手，用歌聲訴說對生活的熱愛與對社區的關懷，為精神健康發聲。屋崙市長芭芭拉•李表示，精神健康是生活的一部分，透過類似活動去除精神健康的汙名化，也希望華埠民眾能接觸更多健康資源。

活動由MHACC主辦，林肯廣場之友（Friends of Lincoln Square Park）、登高世界基金會（Tang and Gau Global Foundation）、屋崙華促會（OCIC）、屋崙華埠聯合會（Oakland Chinatown Coalition）共同協辦，透過音樂的力量推廣精神健康意識、去除汙名。活動亦呼應 5 月「亞太裔傳統月」與「心理健康關注月」主題，凝聚社區力量、傳遞希望與韌性。

MHACC執行長彭一玲（Elaine Peng）表示：精神健康不該是禁忌，舉辦歌唱大賽，希望用溫暖的方式讓大家更勇敢談論、面對自己的心理狀況。「音樂跨越語言與文化的隔閡，給了人們一個安心、安全的空間去釋放情緒、分享故事。」

來自全美各地的20組入圍歌手，用歌聲訴說對生活的熱愛與對社區的關懷，為精神健康發聲。（記者陳曉峰／攝影）

她說，許多華人長輩或年輕人都因文化障礙與羞愧心理而不願求助，「我們希望這場活動能成為一個橋梁，讓更多人感受到社區的接納與支持。每一首歌的背後，都是一段自我療癒的旅程。」

歌手黃加奕（左二）獲得成人組一等獎，MHACC執行長彭一玲（Elaine Peng，右二）等合影。（記者陳曉峰／攝影）

歌手黃加奕演唱的「人是_」獲得成人組一等獎。Hong Kiang Lee表演的「You raise me up」（你鼓舞了我）斬獲壯年組一等獎。長青組中，Weiqi Wu的作品「Besame Mucho」（多點吻我）奪魁。秋天的旋律合唱團，憑藉「再回首」奪得合唱組一等獎。

黃加奕在灣區 工作，擔任外送創業公司Doordash的精算師。他說，選擇周深的歌，是因為讓他思考人到底是什麼。「我們每個人都在不斷尋找自己的定義，有時感到迷茫、孤獨，甚至掙扎，這正是成長的一部分。遠離故土到美國生根發芽，遇到很多挑戰。能在灣區碰到這麼大的華人群體聽歌唱歌，特別感謝。在精神健康的對話中，我們也常面對複雜的情緒。我希望透過這首歌，表達一種理解與接納──無論我們是脆弱、堅強、猶豫或堅定，都值得被看見、被愛，也值得善待自己。」

今年活動報名踴躍，吸引全美七個州超過百位選手報名，報名網站點擊率突破7萬次。決賽入圍者年齡從18歲至93歲，橫跨多個世代，展現生命力與社區韌性。

今年活動報名踴躍，吸引全美七個州超過百位選手報名，報名網站點擊率突破七萬次。（記者陳曉峰／攝影）

本次活動總獎金高達1萬5000美元，由一個曾因精神健康汙名失去親人的家庭匿名捐贈，以紀念逝者，也支持仍在努力中的人們。阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）辦公室也特別為獲獎者頒發榮譽狀，表彰勇氣與貢獻。

屋崙第二區市議員王夏琳（Charlene Wang）、不分區市議員羅文娜（Rowena Brown），東灣亞洲地方發展公司首席戰略官黎慧心（Sharon Lai），屋崙華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen），台山同鄉會主席馬作林（Joe Ma），林肯廣場娛樂中心總監利廣順（Gilbert Gong）、登高世界基金會主席何佳玲（Cherene Wong），屋崙芭蕾舞團理事會主席紀蘭（Lan J. Shaw）、亞洲耆英慈善會會長葉坤玲（Queenie）等出席活動。