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舊金山中華藝術學會 年度畫展登場

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「傳承開拓—舊金山中華藝術學會會員作品展」在「硅谷亞洲藝術中心」拉開帷幕。（資料照片）
「傳承開拓—舊金山中華藝術學會會員作品展」在「硅谷亞洲藝術中心」拉開帷幕。（資料照片）

1982年旅居美國北加州的一批文化藝術界人士心懷赤子熱忱，以「傳播中華文化精髓，搭建東西方藝術對話的橋梁」為使命，創建中華藝術學會。歷經40載春秋，學會如日方中，風華正茂。在歷屆會長及現任會長張培椿全體會員的耕耘下，其影響力跨越海峽兩岸及港澳地區，發展為北美地區歷史最悠久、規模最大的華人藝術團體之一。

學會始終以藝術為紐帶，凝聚志同道合之士。 每年一度的會員作品聯展堪稱灣區藝壇盛事，不僅為會員提供展示丹青妙筆的舞台，更吸引各界藝術愛好者共襄盛舉。這場年度盛會既是創作成果的集中檢閱，亦成為中西文化碰撞交融的窗口。

舊金山中華藝術學會始終以年度聯展為旗幟，匯集兩岸四地藝術精英，既在筆墨間深耕傳統沃土。近年來先後主辦「上海視覺藝術學院邀請展」及「江陰、揚州中美藝術家交流展」，深化中美藝術對話。學會堅信科技鑄就國家強盛之基，文化方為民族偉大之魂。未來我們將繼續以年度盛展為槳，讓東方美學的瑰麗篇章，於世界舞台綿延流芳。

舊金山中華藝術學會年度畫展最新展覽時間為5月31日至6月10日，地點在硅谷亞洲藝術中心（地址：3777 Stevens creek blvd #400M, Santa Clara），展覽中心電話為408-248-2698，有意看展者請把握時間前往。

舊金山 加州 灣區

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