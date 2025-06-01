川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

隨著川普政府加大整肅移民力度，可能有許多移民會透過盡快入籍成為美國公民來保護自己。（美聯社）

隨著川普 政府加強整肅移民 問題，專家表示，灣區 一些移民將採取最可靠的方式來保護自己留在美國的能力，那就是：成為公民。

舊金山紀事報指出，美國人口普查局社區調查數據顯示，灣區整體超過一半的外國出生人口已擁有公民身分，其中高達87%的香港移民、77%的台灣移民和57%的中國移民已是公民。不過，灣區瓜地馬拉移民中只有25%的人是公民，墨西哥移民中只有35%是公民。

舊金山大學（University of San Francisco）法學與移民研究教授鄧新源（Bill Hing）表示，隨著川普繼續對移民採取限制，會有愈來愈多符合入籍資格的人選擇成為公民。鄧新源指出，事實上，在川普第一任期時就出現過入籍人數明顯增加的現象。

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）最近進行的民調顯示，整體約有四分之一的移民擔心自己或家人被拘留或驅逐出境，但已入籍為公民的移民擔心被拘留或驅逐出境的比例低於未入籍的合法移民。

鄧新源預測，為了避免被川普驅逐出境，墨西哥和中南美洲移民尋求入籍的人數將大幅增加。他表示，事實上，許多出生在這些地方的移民已具備可申請成為公民的資格，但由於各種因素遲遲沒有申請，可能被驅逐出境的隱憂或許會改變這一現狀。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）院士麥基（Eric McGhee）表示，某些族群入籍率相對較低的原因各不相同。例如，大部分來自宏都拉斯的移民都是在過去20年間來到美國的，意味著他們尋求公民身分的時間較短。即使是像中國和印度等入籍情況較普遍的族群，過去20年內來到美國的人已成為公民的人數也不多，尤其是印度移民。研究指出，印度移民等待成為公民的時間是所有國籍中最長的。

鄧新源表示，移民是否尋求成為美國公民也與其祖國國情有關。例如，台灣20世紀時的政治動盪和現在與中國之間的緊張關係，可能使在台灣出生的移民更希望能入籍美國；對於來自日本、新加坡和澳洲等富裕穩定國家的移民來說，是否成為美國公民可能沒那麼重要。