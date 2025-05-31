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世界排名第6現身…華運會撞球邀請賽 台、韓名將成亮點

記者江碩涵／密爾比達報導
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第41屆金山灣區華運會撞球九號球邀請賽5月30日正式開幕。今年賽事規模比以往更為熱鬧，吸引28位來自灣區各地業餘選手參賽。(記者江碩涵／攝影)
第41屆金山灣區華運會撞球九號球邀請賽5月30日正式開幕。今年賽事規模比以往更為熱鬧，吸引28位來自灣區各地業餘選手參賽。(記者江碩涵／攝影)

第41屆金山灣區華運會撞球九號球邀請賽5月30日正式開幕。今年賽事規模比以往更為熱鬧，吸引28位來自灣區各地業餘選手參賽，並特邀台灣職業選手江水淨、王婉菱以及世界排名第六名的韓國選手徐序亞（Seo Seoa）進行表演賽與技術指導，增添更多亮點。

撞球比賽召集人楊智超表示，今年撞球賽首度向灣區社區開放，參賽族裔涵蓋華人、西語裔、白人、印度裔與第二代美籍華人，實踐跨族裔體育交流，展現華運會走向主流社會的重要一步，且多位選手今年2月BCA業餘賽中名列前茅，今年的賽事水準相當高。

撞球比賽召集人楊智超(左四)介紹三位受邀的世界級職業選手，包括台灣的江水淨(左三...
撞球比賽召集人楊智超(左四)介紹三位受邀的世界級職業選手，包括台灣的江水淨(左三)、王婉菱(左二)，以及來自韓國、擁有「人氣王」封號的徐序亞(左一)。(記者江碩涵／攝影)

楊智超介紹三位受邀的世界級職業選手，包括世界排名第23名的江水淨、世界排名第九名王婉菱，以及來自韓國、擁有「人氣王」封號的徐序亞。

江水淨表示，這是她第三次來灣區參賽，曾在拉斯維加斯及WPBL闖入四強，很開心能與在地朋友再次見面，期待推廣撞球文化。初次訪美的徐序亞表示，第一次來到灣區，非常感謝大家邀請她參賽，這是一段令人難忘的經驗。

第41屆金山灣區華運會撞球九號球邀請賽5月30日正式開幕，今年賽事規模比以往更為...
第41屆金山灣區華運會撞球九號球邀請賽5月30日正式開幕，今年賽事規模比以往更為熱鬧，吸引28位來自灣區各地業餘選手參賽。(記者江碩涵／攝影)

王婉菱同時也是台科大的校友，台科大北加州校友會也特地到場支持。王婉菱從小就打撞球，一路打進全球排名第九名，她說，非常高興能到灣區與大家切磋球技，並體會矽谷的科技與文化魅力，灣區打完球後緊接著就要在美國其他地方繼續進行賽事。

華運會主委陳立功表示，本屆賽事除強化國際選手交流，更納入多元族裔參賽者，讓活動更貼近社區與主流社會，冠、亞軍賽將於6月7日舉行，歡迎民眾到場觀賽。

江水淨表示，這是她第三次來灣區參賽，曾在拉斯維加斯及WPBL闖入四強。(記者江碩...
江水淨表示，這是她第三次來灣區參賽，曾在拉斯維加斯及WPBL闖入四強。(記者江碩涵／攝影)

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌表示，華運會撞球賽自表演賽形式升級為邀請賽，規模日漸成長，撞球兼具體力與智力挑戰，極具觀賞性，盼未來能吸引更多主流社會關注，也高度肯定華運會凝聚僑社、推動健康生活的正面意義。

僑教中心主任莊雅淑表示，華運會多年來透過各類體育活動團結僑社，此次賽事在台美撞球協會推動下，結合世界級選手與本地選手交流，讓撞球運動於灣區更加普及，提升整體競技水準。

開幕式來賓眾多，包括僑務委員吳怡明伉儷、李垣麟、僑務諮詢委員呂玉貞、李文雄、國慶主委林秀春、灣區媽媽教室創辦人高玉麗及夫婿韓仁、全美中文學校聯合總會總會長王婉君及夫婿秦晴、大專校聯會會長奚澡勳、聖荷西國際傑人會會長周威均、聖荷西國際傑人會副會長江郁蕙等皆到場，並由朱永昌與吳怡明共同為賽事開球，展開賽事。

王婉菱從小就打撞球，一路打進全球排名第九名。(記者江碩涵／攝影)
王婉菱從小就打撞球，一路打進全球排名第九名。(記者江碩涵／攝影)
世界排名第六名的韓國選手徐序亞（Seo Seoa）開幕式開球。(記者江碩涵／攝影...
世界排名第六名的韓國選手徐序亞（Seo Seoa）開幕式開球。(記者江碩涵／攝影)

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