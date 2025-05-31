Caltrain巴洛阿圖車站導入AI監控 防誤闖軌道

Caltrain巴洛阿圖車站導入AI鐵道監控。（記者徐蓓蓓／攝影）

根據加州 鐵路（Caltrain）發布的資訊，近日巴洛阿圖Churchill Avenue鐵路平交道啟用一套人工智慧 鐵道安全監控系統「Railsentry」，旨在防止人員或車輛誤闖軌道，進一步保障列車與行人的通行安全。

該系統由鐵道工程公司Herzog開發，結合LiDAR雷射感測與高解析度攝影機，能即時觀測平交道周邊情況，透過AI 學習軟體分析影像，偵測異常後即時通報調度中心與交通警察，以防止潛在碰撞。Railsentry的部署，是Caltrain持續推動交通安全改善計畫的一環，此前該系統已成功應用於伯靈甘（Burlingame）的Broadway平交道。

Caltrain發言人李柏曼（Dan Lieberman）指出，Railsentry能準確判斷軌道上是否出現異常情況，例如停放過久的車輛或其他物體，讓列車及早採取應變措施，「我們已經每天收到通報，發現有人或物進入不該停留的區域。」

Railsentry不僅協助即時監控，也為交通控管提供資料支持。例如在Broadway平交道，過去每三個月就需出動拖吊車移除停在軌道上的車輛一次，但AI監測發現實際上每周有三輛車誤轉入軌道後自行離開。自從Caltrain於今年1月加裝太陽能道釘與反光標記後，此類誤入事件已降為零，成效顯著。

除AI技術外，Caltrain也持續在各平交道實施其他基礎設施改善工程，包括道路標線重繪、設置反光導引柱、調整停車線位置與更新交通標誌等，進一步幫助駕駛人安全通行交叉口。

Caltrain執行長布夏德（Michelle Bouchard）強調：「安全是Caltrain的核心價值，我們承諾持續推出能真正改善民眾與乘客安全的措施。」

Railsentry在巴洛阿圖的安裝不僅是對過去數十次誤入軌道事件的回應，更標誌著灣區鐵道科技安全邁入人工智慧監控的新時代。未來，Caltrain將持續擴大此系統應用，建構更安全的鐵道交通網絡。