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沙加緬度消防檢查費 漲幅最高上看117%

編譯組/綜合報導
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沙加緬度市議會通過提案，大幅上調消防預防檢查費用。圖為沙加緬度市議會。（取自維基百科）
沙加緬度市議會通過提案，大幅上調消防預防檢查費用。圖為沙加緬度市議會。（取自維基百科）

加州公寓協會（CAA）指出，盡管業者反對，沙加緬度市議會仍通過提案，大幅上調消防預防檢查費用，漲幅介於71%至117%，以彌補6200萬美元的預算缺口。

這項由沙加緬度消防局提出的漲價建議，屬於市府為解決預算赤字所提出的400多項調漲項目之一，引起房地產業者的高度關注和反對。市府官員指出，雖然市議會在已通過全市性的費率調整方案，但費率表中的個別項目仍可於6月10日的預算審議過程中進行微調。

根據沙加緬度市府報告，新的費用結構將於2025年7月1日生效，並每年根據消費者物價指數（CPI）進行調整。例如，3至15單位的公寓自我認證費用將從51美元上調至108美元；16至30單位的公寓檢查費用將從274美元上調至481美元。其他類型的檢查費用也有相應調整。

加州公寓協會發布新聞稿，對這項調漲方案表示反對，認為此舉將增加房地產業者的經濟負擔，特別是對於小型業主而言。加州公寓協會副總裁麥唐諾（Matt McDonald）指出，這些新費用將對城市中眾多由家庭經營的小型出租業者造成沉重負擔。他表示，出租住宅是受價格管制的；所以，當政府決定調漲其收費時，這些成本往往是業者無法回收的。

根據市府報告，漲幅最大的費率主要適用於小型公寓物業，這些正是最常由家庭業主持有的物件。加州公寓協會指出，這種不成比例的衝擊，可能危及小規模出租住宅市場的永續經營。

麥唐諾警告，市府目前日益增加的各項費用，包括建築許可、圖審與消防檢查等，正逐步將出租住宅業者擠出市場。他說：「當你未來發現住宅供應減少並問『為什麼』時，你可以看看這項提案，這就是部分答案。」

市府表示，此次費用調整是為了實現成本回收，確保消防預防服務的可持續性。根據MGT Consulting的研究，現行的費用僅能覆蓋53%的成本，調整後預計可達到99%的成本回收率，為市府每年增加約320萬美元的收入。

市議會將於6月10日對該提案進行最終審議。加州公寓協會和其他商業團體呼籲市府尋求其他財政解決方案，以減輕業主和小型企業的負擔。該協會並已向市議會提交多封信函，詳細說明費用調漲對出租業者的影響，並呼籲市府推動長期性的財政改革，而非依賴片段式的增收措施。

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