沙加緬度發展藍圖 邀民眾參與

沙加緬度地區政府協會（SACOG）通過該地區2025發展藍圖。圖為SACOG負責規劃的六縣：沙加緬度、宇洛、普萊賽、艾爾度拉多、沙特及宇巴。(截自SACOG官網)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度地區政府協會（SACOG）5月29日通過「2025藍圖計畫」（2025 Blueprint）草案，探討該地區未來半世紀在交通、住房、土地使用與就業方面的發展方向。

該計畫目前開放公眾意見徵集至8月底，居民可透過email至[email protected] 發表看法。SACOG 將於6月18日及25日舉辦實體及線上回饋會議，並預計在今秋通過。

「2025藍圖計畫」指出，若缺乏周全規劃，我們將繼續面臨住房供不應求的問題，而人口增長也會加劇通勤時間延長的困境，因為新建住房與就業地點之間的距離越來越遠。

根據SACOG預測，未來25年內，沙加緬度地區將新增約27.8萬戶住宅、26.3萬個工作機會，並增加58萬名居民。到2050年，該地區總人口預計達約310萬人，規模將與科羅拉多州首府地區相當；並明言：「沙加緬度地區的增長速度仍高於加州 大多數地區。」

SACOG是負責六個縣與22個城市的區域規劃機構，為擬定藍圖，他們進行了全區域的外展與溝通活動。最終，約有6000名居民參與回饋，這些意見來自社區組織合作、科學民調與社區活動蒐集。六縣為沙加緬度、宇洛（Yolo）、普萊賽（Placer）、艾爾度拉多（El Dorado）、沙特（Sutter）及宇巴（Yuba）。

根據SACOG的統計，居民最關心的議題包括：可負擔住房、公共安全以及安全的交通選項。

SACOG執行長柯雷斯（James Corless）表示：「就交通事故造成的死亡與傷害而言，我們正朝著錯誤的方向前進。我們知道，在許多社區與縣市中，道路狀況其實正在惡化。」

根據藍圖，當地交通死亡與重傷的比率比全州平均值高出將近25%，且許多事故都發生在低收入、少數族裔或年長者聚集的社區。自2012年以來，約一半的非高速公路事故發生在這些社區中，儘管這些地區僅占全區人口的36%。藍圖警告，隨著人口膨脹，未來出行可能變得更加困難。

在交通基礎建設方面，民選官員必須面對老舊道路與橋梁的修繕問題。未來25年內，該地區交通系統所需投資估計高達410億美元。然而，這筆資金尚未獲得保障，也不足以全面建造道路、採購公車與列車或發展公共運輸設施。

SACOG指出，沙加緬度地區約有60%的橋梁橋面面積需要維修，目前狀況為「不良」或「普通」。藍圖明確指出：「我們的地區無法維持一個要求所有人都擁有私人汽車的交通體系。」