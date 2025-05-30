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7月27日金山華運會 23項活動賽事登場

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
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第41屆金山灣區華人運動大會活動，由主委帶領各項召集人安排近30項的活動賽事。（記者孫愛薇／攝影）
第41屆金山灣區華人運動大會活動，由主委帶領各項召集人安排近30項的活動賽事。（記者孫愛薇／攝影）

舊金山灣區僑界最盛大的活動之一「金山灣區華人運動大會」，今年共舉辦23項運動賽事與活動，運動項目囊括各項球類、田徑賽事，還有摔角、射擊、拔河以及適合家庭親子參與的兒童繪畫、民俗文化與家庭趣味競賽。華運會開幕式往年在庫比蒂諾舉行，今年7月27日即將移師到桑尼維爾的佛利蒙高中（Fremont High school）舉辦，主辦單位邀請僑胞共襄盛舉外，活動需要更多熱心志工加入。

第41屆金山灣區華人運動大會主任委員陳立功表示，金山華運會以響應中華民國政府提倡全民健康活動，帶動灣區運動風氣，達到多運動、多健康、多快樂的休閒活動目的，藉由華運會讓主流社會對僑胞有更多的專注與支持，希望年輕朋友能多支持這項活動，讓華運會一年比一年更好，一年比一年更成功。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，今年主題為「金蛇光輝，華運騰飛」，由活動主委帶領各項召集人安排活動賽事，希望每項活動能提供僑社朋友，不管老中青少都能參與。北灣聖火已在5月18日啟動，6月7日即將傳遞到南灣，代表華運會連結南北灣僑社，7月27日華運會開幕式是最全項目中最盛大的活動，邀請所有僑界朋友一同共襄盛舉。

莊雅淑並預告，今年華運會開幕式正逢僑委會搭僑計畫，同時將邀請台灣各大專院校12位優秀的青年代表參與活動，在開幕式中也將有台灣青年代表的交流表演。

民俗文化比賽召集人趙明提到，今年除了原有的毽子、陀螺、扯鈴，還將新增花棍與轉盤，現場將邀請前華運會民俗文化賽事金牌得主示範比賽項目，讓在灣區的華人孩子有機會接觸到華人民俗技藝。

今年華運會獎牌採用特殊打印技術在獎牌上，讓獎牌兩面將有立體感。（記者孫愛薇／攝影...
今年華運會獎牌採用特殊打印技術在獎牌上，讓獎牌兩面將有立體感。（記者孫愛薇／攝影）
民俗文化比賽原有的毽子、陀螺、扯鈴，還將新增花棍與轉盤（記者孫愛薇／攝影）
民俗文化比賽原有的毽子、陀螺、扯鈴，還將新增花棍與轉盤（記者孫愛薇／攝影）

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