中文學校聯合會年會 邀「台灣第一女花臉」王海波脫口秀
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州中文學校聯合會今年的年會將在7月19日舉行。今年中文學校聯合會特地邀請到「台灣第一女花臉」王海波為僑胞做一場獨一無二的爆笑專題脫口秀，主題是「包青天來了！」歡迎所有有興趣參與的僑胞參與北加州中文學校聯合會年會。
北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，王海波是一位非常出色的演說家，特殊的成長背景和際遇，造就她與眾不同的人生經歷，「三分鐘一小笑，五分鐘一大笑」，王海波將帶來40分鐘毫無冷場的脫口秀。
李娜亞表示，她與王海波有多年情誼，李娜亞在大學時代曾與在京劇界赫赫有名的大花臉名角王海波共同主持台視電視節目「戲曲你我他」。李娜亞說：「這位大師姐，是我們小師妹心目中的大偶像，19歲時有機會和海波姐一起主持節目，讓我喜出望外。」
今年年會，李娜亞特別邀約王海波從洛杉磯飛到舊金山灣區，兩人也將在王海波的脫口秀之後，現場示範京劇對唱，將有詼諧互動，值得期待。年會同時也將進行新舊會長交接儀式，還有豐富的文藝演出以及抽獎活動。
北加州中文學校聯合會今年的年會將在7月19日下午6時舉行，地點位於密爾比達環球廣場旁的Sonesta Hotel二樓大廳，有興趣參與者請洽主辦單位。
上一則
巴洛阿圖車站導入AI鐵道監控 防止誤闖軌道提升安全
下一則
FB留言