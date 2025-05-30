中文學校聯合會年會 邀「台灣第一女花臉」王海波脫口秀

北加州中文學校聯合會長李娜亞（左）表示，她與王海波（右）有多年情誼，曾共同主持台視電視節目「戲曲你我他」。（主辦單位提供）

北加州 中文學校聯合會今年的年會將在7月19日舉行。今年中文學校聯合會特地邀請到「台灣第一女花臉」王海波為僑胞做一場獨一無二的爆笑專題脫口秀，主題是「包青天來了！」歡迎所有有興趣參與的僑胞參與北加 州中文學校聯合會年會。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，王海波是一位非常出色的演說家，特殊的成長背景和際遇，造就她與眾不同的人生經歷，「三分鐘一小笑，五分鐘一大笑」，王海波將帶來40分鐘毫無冷場的脫口秀。

李娜亞表示，她與王海波有多年情誼，李娜亞在大學時代曾與在京劇 界赫赫有名的大花臉名角王海波共同主持台視電視節目「戲曲你我他」。李娜亞說：「這位大師姐，是我們小師妹心目中的大偶像，19歲時有機會和海波姐一起主持節目，讓我喜出望外。」

今年年會，李娜亞特別邀約王海波從洛杉磯飛到舊金山灣區，兩人也將在王海波的脫口秀之後，現場示範京劇對唱，將有詼諧互動，值得期待。年會同時也將進行新舊會長交接儀式，還有豐富的文藝演出以及抽獎活動。