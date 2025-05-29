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日本城地標店「Japan Video & Media」歇業前夕 粉絲不捨湧入

編譯組╱綜合報導
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日裔老闆大西40多年前在舊金山日本城創立「Japan Video & Media」商店，目的為推廣日本文化及語言，1999年組織全國首屆櫻花節動漫裝扮遊行活動。(取自Japan Video & Media臉書)
日裔老闆大西40多年前在舊金山日本城創立「Japan Video & Media」商店，目的為推廣日本文化及語言，1999年組織全國首屆櫻花節動漫裝扮遊行活動。(取自Japan Video & Media臉書)

日裔老闆大西(Takeshi Onishi)於40多年前在舊金山日本城創立「Japan Video & Media」商店，零售日韓電影與玩偶產品。5月27日是這家店開門最後一天，顧客紛紛湧入，表達感謝之意。

「舊金山標準」報導，大西拒絕回答任何問題。根據在店裡工作20年的諏訪部(Maria Suwabe)表示，只要老闆提起關店的事情，就會難過。

老顧客紛紛來店致意，其中許多人都是從小到店裡買DVD與其他商品，直到長大成人。19歲的威爾斯(Will Wells)說，他以前有機會就會與家人一起前往這家店，對他們有特別意義，他很細歡宮崎駿電影。

另一名34歲顧客葛蓋恩(Gabe Gacayan)從大學時代就來店購物，求學期間，每個周末都會店裡消費，特別喜歡美少女戰士。她說，自己在當地一家珠寶精品店工作，了解疫情後維持營運的困難。又有一家與城市有深厚歷史的商店關門，令人難過。

上周，店家老闆大西貼出關店公告，顧客絡繹不絕。他寫道，若沒有忠實顧客與敬業員工，不可能做到，感謝每個人。

諏訪部特別感謝舊金山居民黃理查(音譯，Richard Wong），他已經來店20年，主要是為了看武士電影。老顧客再訪，讓資深員工們感動。

「Japan Video & Media」商店業務開始於1972年，當時大西從日本移民來美。1984年9月，他在日本城開設這家店，目的為推廣日本文化及語言。這家店以收藏大量西有字幕電影與電視劇知名。

大西深入日本城的文化活動，並在1980與1990年代組織夏季嘉年華會。他意識到動漫在1990年代末開始流行，他於1999年組織全國首屆櫻花節動漫裝扮遊行活動，並於2010年創辦日本城動漫博覽會。這兩項活動都已成為年度傳統活動，每年吸引超過1萬名遊客前往日本城。

2020年，舊金山市授予「Japan Video & Media」榮獲「傳承商業」(Legacy Business)榮譽。

然而，盡管這家店具有重要文化意義，但面臨市場趨勢變化與疫情挑戰，78歲的大西即將退休。

諏訪部透露，她計畫重返小學任教，將動畫與漫畫融合，向美國青少年介紹日本文化。店裡員工克納(Axl Sugaya Kerner)說，失去這家店，真的很難過，它不僅對日本社區，也對舊金山的書呆子族群做出貢獻，數百萬人從全世界各地來到這裡。

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