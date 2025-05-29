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養女誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 已入獄16年獲釋

編譯組╱綜合報導
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，約洛縣（Yolo County）現年58歲的德夫（Ajay Dev）因性侵犯未成年人罪及相關罪名被判刑76年，刑期長達378年。但在入獄16年後，他於23日獲釋，因為法官推翻了判決，稱有確鑿證據表明，該男子的原告（他的養女）捏造了這些指控，以懲罰他並提高她留在美國的可能性。

法官貝羅尼奧（Janene Beronio）已安排地檢長雷希格（Jeff Reisig）於6月13日舉行聽證會，決定是否重新審判德夫。

德夫（Dev）是來自尼泊爾（Nepal）的移民，曾擔任水利工程師。1998年，德夫與妻子在訪問南亞國家時決定收養15歲的親戚薩普納-德夫（Sapna Dev），並將她帶到戴維斯（Davis）與他們一起生活。

貝羅尼奧在判決書中說，2004年初，薩普納的男友與她分手，她憤怒地指責德夫導致了分手，不久之後，她告訴警方德夫每周與她發生兩三次性關係，持續了三四年，直到她搬出他的家。

關鍵證據來自警方安排的兩人之間的通話。貝羅尼奧說，事實上，陪審團聽到的薩普納的證詞裡，德夫的出庭律師未能獲得的錄音顯示，他曾告訴她 「你在18歲之後和我發生了關係」，他還敦促她聯繫警方。

此外，貝羅尼奧還說，德夫的出庭律師沒有聯繫到的四名證人在最近的聽證會上作證說，薩普娜曾告訴他們，她對他的指控是謊言，或者是出於對他的憤怒；她之所以提出指控，是因為她 「一心想回到美國，並需要利用刑事指控來達到這個目的」。另一名證人作證說，薩普納在庭審中所說的她在被養父受孕後流產了三個孩子的說法，與她的證詞相矛盾。

代表德夫提出上訴的律師穆齊斯（Jennifer Mouzis）說，檢方的大部分證據都是基於種族和民族偏見，而根據加州的「種族公正法」（Racial Justice Act），這在今天是非法的。她說德夫在獄中沒有違紀記錄，並輔導其他囚犯學習數學，幫助他們通過高中同等學歷考試。

珀塞爾（Patricia Purcell）是一個每年都舉行示威活動支持德夫的維權組織的成員，她說法官的判決 「推翻了檢察長的案件」。

「我們從一開始就知道德夫是被錯誤定罪的，」 珀塞爾說。「盡管多年來已有數百人表示支持，但這場噩夢仍在繼續。貝羅尼奧法官是第一位真正仔細研究證據並閱讀每一份文件的法官。」

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