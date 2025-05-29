舊金山國際機場表現最佳與最糟航空公司 差異顯著

從SFO起飛的航班中，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。（本報檔案照）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）分析超過140萬班航班資料顯示，舊金山國際機場（SFO）表現最差與最佳的航空公司差異顯著。

數據顯示，從2020至2024年間，自SFO起飛的航班中，以Air India最常延誤，41.5%的航班未準時起飛，超過8%延誤超過兩小時。緊追在後的包括WestJet（35.2%延誤）與Breeze Airways（34%延誤）。相較之下，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。

報告由FlightAware提供資料，涵蓋北加州 四大機場：舊金山、屋崙、聖荷西 與沙加緬度。除SFO外，JetBlue在聖荷西與沙加緬度延誤與取消比例最高，顯示其準點表現普遍不佳。反觀SkyWest與Delta則在多個機場延誤率低，Hawaiian Airlines則在沙加緬度擁有最低的取消率。

Frontier Airlines是SFO機場延誤率最高的國內航司，四分之一以上的班機延誤；Southwest則是取消率最高的航司。United Airlines作為SFO最大承運人，延誤率為17.4%，在主流國內航空中排名第四差，但仍優於Frontier與Southwest。

報告指出，延誤是指航班超過預定抵達時間超過15分鐘以上，SFO航班的中位數延誤時間為42分鐘，是四大機場中最久的。主要原因是機場位置常受濃霧影響，加上兩組平行跑道之間僅有750呎間距，當能見度不足時，聯邦航空總署（FAA）規定每小時降落量從60架減至30架，導致大量班機須延後起降。

「我們已與FAA合作改善平行跑道調度，並引進更多GPS輔助降落技術。」SFO發言人雅克爾（Doug Yakel）表示，「確實已有進展，美國交通部的數據也顯示，SFO在延誤航班數量上已優於全美大多數機場。」

報告亦指出，2024年SFO仍是灣區四大機場中最容易發生延誤的機場，約21%的班機未準時起飛；屋崙與聖荷西則並列最準時，延誤率約為15%。

盡管面臨批評，一些表現不佳的航空公司強調已著手改善。Frontier表示正在重新設計航線，更改採用「當日往返」的模式以減少系統性延誤；Spirit則將其在沙加緬度的高取消率歸咎於天候與空中交通控制因素。

Southwest強調其覆蓋加州13座機場的規模雖造成挑戰，但已強化排班系統與除冰設備，以避免重演2022年冬季大規模系統故障的慘況。