關閉總部4年 Coinbase重返金山承租15萬平方呎辦公樓

加密貨幣業巨頭Coinbase交易所，四年後重返舊金山簽大租約。(路透)

加密貨幣 業巨頭Coinbase交易所，四年前支付2500萬美元關閉舊金山 的總部。消息指出，該公司已經承租15萬平方呎的舊金山辦公室空間。

新聞網站舊金山標準(San Francisco Standard)報導，Coinbase是美國最大的加密貨幣交易所（cryptocurrency exchange）。四年前它把位於430 California Street的總部關閉，成為一個無總部的公司，員工主要都是以遠距上班的方式工作。

知情人士透露，Coinbase如今租用的地點，是Mission Rock區1090 Dr. Maya Angelou Lane新建的B棟樓（Building B）的一半以上空間，這將成為該公司最大的單一辦公地點。這個毗鄰甲骨文公園（Oracle Park，職棒舊金山巨人隊的主場）的整個濱水社區由舊金山巨人隊和鐵獅門公司（Tishman Speyer）共同開發。

Coinbase新簽約的辦公樓，就在職棒舊金山巨人隊主場的南邊 (loopnet.com)

在大約兩年的辦公室尋訪過程中，Coinbase一直專注在Mission Bay區附近建立新點。自從OpenAI在Chase Center附近租賃了近100萬平方呎的辦公空間以來，Mission Bay已成為舊金山最新科技熱潮的中心。由於本區的辦公空間總面積僅約200萬平方呎，Coinbase的選擇有限。

Coinbase租賃辦公空間之際，這家估值600億美元的加密貨幣公司已於本月初被納入史坦普500 指數（S&P 500），躋身美國市場主流股票行列。今年3月，在白宮舉行的加密貨幣行業峰會上，Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）的座位與總統川普 僅相距三席。

川普家族在加密貨幣挖礦公司American Bitcoin和穩定幣支持者World Liberty Financial持有大量股份。自今年1月以來，川普的親信推出了兩款迷因幣 (memecoin)，而美國證券交易委員會 (SEC) 新任領導人，則撤銷了十多起針對加密貨幣公司的訴訟和調查。

「川普總統確實為這個行業注入了新的活力，」阿姆斯壯在峰會後告訴CNBC。盡管Coinbase與華盛頓的政治立場一致，但它仍因可能虛報用戶數量而受到美國證券交易委員會 (SEC) 的調查。Coinbase並承認本月遭受了一次網路攻擊，這可能給客戶造成了高達4億美元的損失。