電腦配件連鎖店Micro Center返灣區 人潮如電子版Costco

Micro Center重返灣區人潮洶湧。（記者徐蓓蓓／攝影）

全美知名電腦與電子產品零售商 Micro Center宣布，將於5月30日在聖塔克拉拉開設全新門市，正式重返灣區 市場。這項消息讓不少科技迷興奮不已，開幕前試營業已吸引人潮湧入。

聖塔克拉拉的新店佔地超過4萬平方呎，展示超過2萬種商品，包括AI電腦、遊戲硬體、3D列印 設備與智慧家居工具，主打沉浸式互動體驗。消費者可現場動手操作，親自比較性能與功能。

店內設有專業「Knowledge Bar」技術吧台，集結逾百名資深工程師提供組裝、升級、故障排除與授權維修等服務，並備有超過3000種原廠零件，支援多品牌電腦當日維修。

Micro Center在聲明中表示：「我們深知灣區人對科技的要求極高。你們不只是使用者，更是創造者與創新者。我們很高興將完整的Micro Center體驗帶到你們的家門口。」

為了慶祝開幕，Micro Center將於5月30日上午舉行剪綵儀式，並推出多項限時優惠，包括Windows桌機、筆電與顯示器八折，並發放免費128GB閃存優惠券。門市還備有超過4000張顯示卡，部分為獨家型號。

除了促銷活動，Micro Center也邀請多位知名科技創作者到店互動。5月29日由硬體達人奈特（Forrest Knight）打頭陣，30日則有KayJayOhPCs與Mr Yeester現場教學，6月間還有JayzTwoCents、Austin Evans及Toasty Bros等輪番登場，分享DIY建機、智慧家居與高效能應用等主題。

試營業期間，門市每日吸引大批顧客排隊入場，不少人形容現場宛如「電子版的Costco」，推車中滿載零件，氣氛熱烈。

兩名結伴排隊的大學生表示，雖然人多但隊伍流動快，半小時內便接近入口。店員透露，開幕前已是天天大排長龍，現場還會贈送紀念馬克杯，註冊者可再獲免費閃存。

Micro Center強調，透過專業導購與親手體驗，實體店能提供網路購物無法取代的價值。