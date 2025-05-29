藏傳佛教高僧史大演講：AI無法替代人性

合光公益基金會主辦，藏傳佛教高僧夏鉑•坦真仁波切應邀史丹福大學發表「AI智慧與人類智慧前瞻對話」演講。（受訪者供圖）

近日，藏傳佛教高僧夏鉑•坦真仁波切（Shyalpa Tenzin Rinpoche）應邀於史丹福大學 發表題為「AI 智慧與人類智慧前瞻對話」的公益演講，吸引灣區 各界學者與科技業人士到場聆聽，並透過線上同步直播，與全球觀眾共振。

本場活動由合光公益基金會主辦，基金會創辦人、三十年修行實證者久美•拉瑪（Jiumei Lama）擔任主持。她表示，希望透過這場對話，在當代人工智慧快速演進的背景下，引導大眾回到「人之為人」的根本思考，將智慧、慈悲與科技發展並行不悖。

夏鉑仁波切是當代備受尊崇的大圓滿成就者之一，通曉英語、尼泊爾、藏語等，長年致力於將藏傳佛教的深邃智慧，以現代語言與方式傳遞給全球各地的修行者與知識分子。演講中他指出：「AI雖能演算資訊，卻無法感受生命的無常與愛的無條件，真正的智慧來自內在的覺知。」

夏鉑仁波切強調，人類智慧不是靠輸入資料或模擬行為，而是透過對生命脆弱與短暫的體悟，激發慈悲與責任。他分享自己日前造訪Google總部時的觀察：「整個園區先進又壯觀，但冥想室是最小的空間，且少有人使用，反映出科技重視效率，卻忽略了心靈的清明與安住。」

演講中他進一步區分了「聰明」（cleverness）與「智慧」（intelligence）之別，認為聰明是一種被設計、被訓練的表現，而真正的智慧則是人類內在自然流動的覺知力，來自人們對生命無常與死亡必然性的深切體悟。

這場演講並未聚焦於宗教教義，而是以哲學與人文視角切入，強調「智慧」與「關懷」是AI難以觸及的人類核心價值。夏鉑仁波切表示：「人類之所以獨特，不是因為我們能創造機器，而是我們能體會他人的痛苦、覺知當下，這些是任何AI系統都難以模仿的。」

會後，與會者普遍表示演講「一針見血」、「撫慰人心」。一位來自矽谷的新創業者表示：「仁波切讓我意識到，技術並非答案，理解與覺察才是通往未來的指南針。」