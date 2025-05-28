矽谷堆肥成為習慣 廚餘變資源

堆肥可以把廚餘垃圾變成綠色肥料。（Lenka Dzurendova/ Unsplash)

在人工智慧與高科技引領全球的矽谷 ，從庭院花圃到陽台菜園，種植花卉與蔬菜已成為忙碌都市人舒緩壓力的療癒方式。不僅許多華人家庭延續種植傳統，學校裡每個班級也會規畫小型種植區，透過園藝 課教導學童有機生活與環境保護的理念。

這一切背後還有2016年通過的加州 SB 1383法案對抗氣候變遷的政策推動。法案訂下至2025年將有機廢棄物減量75％、並回收至少20％可食用廚餘的目標。為此，聖塔克拉拉（Santa Clara）、巴洛阿圖（Palo Alto）等矽谷主要城市，紛紛推行廚餘與綠色廢棄物分類回收，並向居民免費配發綠色廚餘桶，由垃圾收運公司定期收走，送往堆肥處理場。居民也可前往堆肥場免費取用有機肥，投入自家園藝使用。

居住在聖塔克拉拉的鄭太太說，雖然起初要習慣廚餘分類有些不便，但現在全家早已養成習慣。她在廚房放置專用收集桶，每日將果皮菜葉、咖啡渣、雞蛋殼集中處理；孩子們不僅能分辨哪些廚餘可堆肥，還會主動幫忙倒桶。更令她欣慰的是，孩子的學校也設有堆肥箱，午餐剩菜轉化成肥料，回用於校園小菜園；學生也常把種子或發芽的苗株帶回家，進一步將環保教育落實於日常生活。

在Creekside農夫市集，一對使用自家堆肥培育蔬菜的西裔夫妻表示，雖未申請大型有機認證，但他們以真正「自產自用」的堆肥肥料，種植出來健康環保的蔬菜，頗受客人青睞。

不過，對公寓租戶與新移民而言，缺乏後院、語言障礙與堆肥異味問題，也可能成為嘗試綠色堆肥的障礙。針對這類需求，巴洛阿圖的一家新創公司推出可放置於廚房的智慧廚餘機，24小時內即可將廚餘乾燥轉化為堆肥土，不僅零異味，更免除往返公共回收桶的麻煩。

與此同時，矽谷各城市和圖書館也常常推出各類免費的堆肥課程和講座，幫助居民實現「廚餘變資源」的綠色願景，為居民帶來「綠手指」成就感。