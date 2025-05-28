聖荷西小西貢 越式咖啡文化流行

越南咖啡以滴漏方式沖煮，通常搭配煉乳，並添加蛋黃、椰汁等變化口味。（Taryn Elliott / Pexels)

坐落於東聖荷西 的「小西貢（Little Saigon），」是全美規模最大的越南 裔社區之一，越式小吃、商店與文化活動隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。

越南咖啡以滴漏方式沖煮，通常搭配煉乳，冰飲稱作「越南冰咖啡」，熱飲則稱「煉乳咖啡」。這種源自法屬時代的創新，因鮮奶難得，改以煉乳取代，並添加蛋黃、椰汁等變化口味變化，形成獨特風味。越南北部與南部的甜度、附茶習慣亦有所差異，南越口味偏甜並常附蓮花茶，北越則較淡、注重慢啜體驗。

走在Story Road沿線，滿街林立的越南咖啡館，販售從經典煉乳冰咖啡到創新「蛋咖啡」與「椰子咖啡」，下午時段人潮絡繹不絕。去年才開幕的 Arisan Tea & Coffee House，以濃郁抹茶與越南咖啡的混搭飲品獲年輕族群追捧；而 Tram Coffee、Highland Coffee 等連鎖品牌，也將傳統風味與現代空間設計結合，成為打卡新熱點。

談及經營之道，一家越式咖啡 店長阮氏芳表示：「在這裡，咖啡不僅是提神飲品，更是社區凝聚的載體。每天早晨，鄰居們圍坐吧台，邊喝咖啡邊分享新聞；下午的『慢時光』則吸引書友與創作者前來會友。」

一位常客張先生則笑言：「從越南旅行回來後對越式咖啡念念不忘，沒想到會到灣區後在聖荷西也可以喝到一模一樣的地道風味。」

除了傳統咖啡館，越來越多結合藝術與生活美學的複合空間浮現。某些店家於牆面掛上當代越南畫作，或在周末舉辦民謠音樂會與手沖教學，讓咖啡館成為文化交流的平台。

青年創業家陳同學指出：「這裡的咖啡店與傳統美式連鎖咖啡店風格不同，更具時尚氣 息和異域風情。很適合週末和朋友聚會放鬆。」