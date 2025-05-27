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金山都會區千禧世代擁房率遠低於X世代 但差距漸縮小

編譯廖宜怡／綜合報導
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分析顯示，舊金山都會區千禧世代擁房率遠低於嬰兒潮和X世代 但差距正開始縮小。（美聯社）
分析顯示，舊金山都會區千禧世代擁房率遠低於嬰兒潮和X世代 但差距正開始縮小。（美聯社）

數據顯示，千禧世代擁有房屋的可能性比前兩個世代的人小，尤其是在灣區。不過，這種情況已逐漸有所改變。

舊金山紀事報報導，根據美國人口普查局數據，舊金山都會區只有約30%的千禧世代（生於1981年到1996年）擁有房屋，遠遠落後於嬰兒潮世代（生於1946年到1964年）的62%和X世代（生於1965年到1980年）的55%，這個差距比美國其他都會區大許多。

不過，年紀較長的40歲出頭千禧世代正在迎頭趕上，他們目前的擁房率和X世代在同一年齡階段的擁房率幾乎相同，介於40%到50%之間。

Apartment List對人口普查數據的分析顯示，美國與加州整體的千禧世代和X世代擁房率差距正在縮小中，但這兩個世代的擁房率仍明顯落後於嬰兒潮世代。專家坦言，由於房價和房貸利率仍然居高不下，部分千禧世代可能覺得自己被排除在同世代人擁有房屋的幸運之外。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）院士麥基（Eric McGhee）說：「一切都將開始改變。人們購買第一棟房子的時間會比過去的世代晚，因為必須花更長的時間來存頭期款。不過，人們現在的收入比以前高，較能負擔得起支付房貸。」

數據顯示，在舊金山都會區，嬰兒潮世代擁有房屋的比例是千禧世代的兩倍以上，高於美國許多地區。

根據柏克萊加大特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）2023年提出的報告，加州人擁有一棟房屋所需的時間比美國其他州居民要長得多，但在1970年代之前並非如此。加州於1970年代推出一波限制性分區法律，導致房屋建設大幅放緩，房價開始快速上漲。

此外，Apartment List研究員沃納克（Rob Warnock）表示，加州X世代和千禧世代受到2007年到2009年經濟衰退的嚴重打擊，導致部分X世代失去房屋，並使千禧世代在整體經濟衰退的窘境下進入就業市場。

對許多灣區千禧世代而言，新冠疫情是另一打擊。儘管有些千禧世代有機會在房價和房貸利率飆升前買房子，從而掀起這一世代追求財富的浪潮，使他們有可能迎頭趕上曾面臨購屋困境的X世代，但仍有許多千禧世代被排除在這一機會之外，而且可能持續被排除在外。

加州 舊金山 房價

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