長周末加強執法 特別標示巡邏車上陣

CHP今年還首度在灣區投入新一代「特別標示巡邏車」強化執法。（取自KRON4電視新聞畫面）

據KRON4電視新聞報導，一年一度的國殤日（Memorial Day）長周末正式展開之際，加州 公路巡警（California Highway Patrol，簡稱 CHP）於23日晚間6時01分至26日11時59分啟動全州性「國殤日假期執法行動（Holiday Enforcement Period, HEP）」，嚴查酒駕、毒駕與未繫安全帶等違規行為。

CHP公布，去年國殤日假期期間，全加州因交通事故喪生者高達42人，另有逾1100人因酒精或毒品影響而遭逮捕。鑑於長周末旅遊及聚會人潮湧現，CHP官員杜伊（Sean Duryee）表示：「繫安全帶是最簡單、最有效的自我保護方式。我們的首要任務不僅是在假期，也是在每一天，都要維護民眾行車安全。」

為加強隱蔽執法，CHP今年還首度在灣區 投入新一代「特別標示巡邏車（Specially Marked Patrol Vehicles）」。這些「隱形」巡邏車外觀低調，可融入一般交通流線中，讓危險駕駛者難以察覺，即時攔截酒駕、超速及闖紅燈等行為。KRON4電視台也已拍攝相關畫面，證實新車款已在舊金山 至聖荷西等主要幹道部署。

同時，此次執法行動與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於5月19日啟動的「繫上安全帶，否則開單（Click It or Ticket）」全國宣傳活動同步進行，活動將持續至6月1日結束。

CHP表示，所有分局與地區警站將協同動員，尤其在假期出遊高峰時段，對主要高速公路、休閒景點及夜間娛樂場所周邊加強攔檢及路檢。

有統計顯示，未繫安全帶者在車禍中的傷亡風險較高，約為已繫乘客的兩倍。CHP強調，自2002年「繫安全帶」法令全面實施以來，因安全帶挽救的生命數以千計，但仍有部分駕駛人抱持「短程不需繫」的僥倖心理。CHP希望透過此次假期執法與宣導，徹底改變用路人習慣。