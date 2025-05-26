佛洛伊德事件五年後 灣區警察改革不均衡

佛洛伊德事件後，聖荷西警方暴力措施控制人群視頻片段，促使市領導譴責並承諾迅速進行改革。(美聯社)

五年前，佛洛伊德 事件發生在2000哩外的明尼阿波利斯，但舊金山灣區深受其影響，對警察暴力的強烈不滿情緒蔓延到了聖荷西 和屋崙 等城市街頭。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，當時全國媒體對聚焦聖荷西，網路上流傳警方暴力措施控制人群視頻，顯示警察用豆袋炸彈、硬泡沫彈和催淚瓦斯毆打抗議者，促使市領導譴責並承諾迅速進行改革。

全國範圍內對警察使用武力進行全國性清算的種子已經種下。但活動家、社區和民間領袖表示，目前出現的情況不均衡。

就在上周，司法部試圖終止旨在對包括明尼阿波利斯在內的多個城市進行警察改革的聯邦政令。2020年5月25日，明尼阿波利斯市前警官沙文(Derek Chauvin)在因使用20美元假鈔而逮捕佛洛伊德時，用膝蓋壓住他的脖子導致後者死亡，最終被判謀殺罪。沙文目前正在服刑22年。

屋崙在抗議活動發生後的一年減少了警察經費的增加。儘管該市最初向暴力預防部門額外投入了1700萬美元，但由於嚴重的預算危機，其資金被大幅削減。

曾協助領導黑人組織計畫 (Black Organizing Project)的拜爾斯 (Jackie Byers)，試圖在2020年抗議活動後廢除屋崙聯合學區的警察局。他並不為警察改革勢頭放緩所困擾。

「當你取得這些勝利時，事情就會改變，」拜爾斯說，「每當我們取得這些勝利時，總是會有一些力量試圖阻止這些事情發生。」

2020年夏季出台政策已取得一些持久效果，包括更廣泛的改革，例如州政府禁止警察鎖喉、取消問題警官資格和擴大公眾查閱紀律記錄的法律，以及立法限制使用彈藥平息抗議活動。

在屋崙，「重塑公共安全工作小組」提出了數十種改善警務工作的方法，雖然其中許多方法從未付諸實施，但它確實促成了MACRO計畫的誕生，旨在減少那些針對精神健康危機人士報警。

「毫無疑問存在著倒退，」阿拉米達縣議員勵琪 (Nikki Fortunato Bas) 說。她曾任屋崙市議長，現任工作小組聯合主席。 「而倒退確實影響了我們之前的勢頭。與此同時，我們也看到了真正的收益。」

聖荷西也成立了類似的工作小組，但其許多成員在成立初期就辭職以表明立場，因為他們聲稱該組織是為了政治掩護而成立的，而不是真正推動因佛洛伊德之死而引發的全國關注的迫切需要的改革催化劑。

「情況總是進兩步退三步。我個人從不相信政府會做這件事。它永遠無法給我們帶來真正的安全。」在聖荷西抗議活動的第一天被警方打成重傷的桑德林(Derrick Sanderlin)說。

民權組織「矽谷除蟲」(Silicon Valley De-bug)共同創辦人賈亞德夫(Raj Jayadev)表示，真正尋求改革的人永遠不會把希望寄託在政府身上。「我認為教訓是，不要把自下而上的運動的權力交給一個本來就不配擁有的政治階層。」