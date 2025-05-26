舊金山灣驚見帆船進水 9人獲救

舊金山消防局與美國海岸防衛隊接到報案後趕往現場，成功救出船上9名乘客。（舊金山消防局）

據ABC 7新聞報導，舊金山 灣24日下午發生一起帆船進水事件，九人獲救。

事件發生在下午2時左右，位於Marina Green附近。舊金山消防局與美國海岸防衛隊接到報案後趕往現場，成功救出船上九名乘客。但船長一度拒絕棄船，使得救援人員不得不留在現場繼續監控情況。

「目前我們唯一擔心的是船長，他仍在船上，我們正試圖說服他離開以確保安全。」舊金山消防局發言人埃利亞斯（Mariano Elias）說。

「我們必須派出消防隊員騎水上摩托車在旁守候，直到拖船到來後協助拖離該帆船。」他補充道。

最終，船長同意離船獲救。「當時帆船因大風而傾覆，進水後開始下沉。不過大家都穿著救生衣，也有為冷水準備保暖裝備，所以並無大礙。」船長友人貝弗爾（Ernie Beffel）說，他是當時獲救的乘客之一。

許多遊客都目睹了這起事件。

「我們看到有人站在船面上，過了幾個小時後只剩下船長一人，最後他也離船被救回來。」遊客威廉姆斯（Steve Williams）說。

「他就是不肯下船，大家都說他很固執，不肯離開。畢竟他是這艘船的船長。」史提夫補充道。

據悉，該帆船隸屬於一個名為「海童（Sea Scout）」的青少年帆船俱樂部。當時該俱樂部的成員在參加一場成人組帆船賽時，舵機失靈導致翻覆。

「這艘船非常古老，是二戰時期的捕鯨船，後來被改裝為帆船，供青少年學習航行。」貝弗爾表示。

事件中無人受傷。