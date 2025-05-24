南灣主幹道El Camino Real重鋪路「單車專用道」啟用

南灣主幹道 El Camino Real 正進行十年來首度大規模重鋪工程，並首次增設具分隔設施的單車專用道。(記者徐蓓蓓／攝影)

南灣主幹道El Camino Real正進行十年來首度大規模重鋪工程，並首次增設具分隔設施的單車專用道。改造路段橫跨山景城、洛斯阿圖與巴洛阿圖，由加州 交通廳（Caltrans）主導，預計2025年冬季全面完工。

El Camino Real 是聖塔克拉拉縣與聖馬刁縣間少數連貫南北的交通幹道，沿線密集分布住宅、學校、商圈與就業中心，卻長期缺乏安全的非機動交通設施。根據柏克萊加大 交通傷害地圖系統（TIMS）資料，2012至2022年間該路段為事故熱點，數百名行人與騎士在此受傷甚至喪命，堪稱高風險路廊。

此次道路重鋪提供了難得契機，單車倡議團體與社區組織多年來呼籲加州交通廳在工程同時導入受保護的Class IV單車道設計。目前路面鋪設與綠色標線已完成，6月底前將加裝塑膠分隔柱；其餘人行設施、號誌與「禁止紅燈右轉」標誌等預計於10月底前完工。

為慶祝改造成果並持續推動安全改革，矽谷單車聯盟（SVBC）於5月17日舉辦了第五屆 El Camino Real 單車倡議騎行活動，沿途經過桑尼維爾、山景城、巴洛阿圖與蒙洛公園，親身體驗單車道串連城市核心的潛力。

騎行愛好者張先生對El Camino Real單車道啟用相當興奮。他每日從洛斯阿圖家中騎行20分鐘左右前往位於山景城的公司。過去由於El Camino Real大道上只有1米左右的騎行車道，並且標識模糊不清。在滾滾車流中讓他感到很不安全，所以都會儘量避開這條路。

如今寬闊而有綠色醒目標示的單車道，讓他終於可以在這條大道上騎行也不會擔心安全。不過他表示，如果帶小孩一起騎行的話還是會有擔心，因此希望塑膠分割柱也能盡快安裝。

單車道佔用路邊停車空間也引發商家疑慮。El Camino Real沿途義大利 餐廳Giorgio’s的經營者就曾對媒體表示，為了增設單車專用道而取消了路邊停車，外帶客群難以臨時停車，「確實影響了生意，是個難以接受的改變。」