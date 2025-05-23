從1元電影票到免費爆米花…灣區影院迎暑期檔 多項優惠吸客

從1美元電影到免費爆米花，最佳電影優惠充斥灣區。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，國殤日（Memorial Day）周末是暑期電影季的非正式開始，無論是連鎖多功能（chain multiplexes）還是獨立文藝（indie arthouse）影院都蓄勢待發，有理由期待2019年以來最好的暑期檔。

疫情的爆發已過去五年，而在2023年編劇和演員罷工期間停拍的影片也已經完成，因此有大量影片正在籌備上映，如「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible — The Final Reckoning）、「侏羅紀世界重生」（Jurassic World Rebirth）和「超人」（Superman）等。

舊金山的Roxie Theater的票房有望超過2019年，熱門影片包括獲得奧斯卡獎 的以色列-巴勒斯坦（Israeli-Palestinian）紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land）和恐怖片大師柯能堡（David Cronenberg）的The Shrouds；黑澤明（Akira Kurosawa）的Ran 40周年4K修復版也將於5月23日（周五）上映。

位於密爾谷（Mill Valley）的加州 電影學院紅杉影院（California Film Institute's Sequoia Cinema）本周末將以1 美元的價格放映經典影片，其中包括觀眾最喜愛的「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark，1981年）、法國電影Amelie（2001年）和魏斯安德森（Wes Anderson）的Moonrise Kingdom（2012年）。

值得一提的是，大多數多功能影院提供的優惠都需要月度會員卡，獨立影院的基本票價往往較低，其優惠措施可進一步降低本已相對低廉的票價。

多功能影院：AMC Theatres已將周二的票價降低了50%，從7月9日開始，將增加周三的降價；Cinemark's Century Cinemas提供高達50%的票價折扣，即使非其Movie Rewards計畫的會員也不例外；Regal Cinemas： Crown Club會員可在周二以7.99美元或更低的價格購買任何標準電影的折扣電影票；Alamo Drafthouse只需每月支付29.99美元就可以每天觀看一部電影；Cinépolis Luxury Cinemas在灣區的聖馬刁（San Mateo）有一家分店，周二票價8.50美元，經典電影票價5美元；Landmark Theatres每周二至周四為會員提供門票和優惠。

獨立影院：舊金山的Roxie Theater為學生和EBT/SNAP卡持有者提供大幅折扣，並在今年夏天重新推出了Roxie兒童系列，兒童票價為5美元；東灣的Rialto Cinemas每周一提供8-9美元的免費Movie Lovers計畫電影票；屋崙的Grand Lake Theatre周二全天票價6美元，每日日場票價7.5美元，包括70毫米和3D放映並無廣告；The Chabot提供首映電影，每周二的票價為6美元，並經常為穿著與電影主題相符的服飾前來觀影的觀眾提供免費爆米花或飲料升級服務。

北灣的Lark Theater每天第一場電影以及周五和周六深夜經典電影每張票價7美元，包括免費爆米花。南灣/半島的Stanford Theatre提供老式優惠，只需花10美元，您就可以買到一張雙場電影票、一小份爆米花和一杯蘇打水；Pruneyard Cinemas最近推出了每月17.95美元的「Movie Mavericks」套餐。