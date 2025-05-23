Waymo舊版軟體自駕車恐釀碰撞事件 召回1200輛

自駕車公司Waymo召回部分車輛。（取材自Google Maps）

總部位於山景城的自駕車 公司Waymo 日前宣布，針對其第五代自動駕駛系統進行召回，原因是部分車輛在過去兩年中曾發生撞上鏈條、大門等低能見度障礙物的事故。此次召回影響超過1200輛搭載舊版自駕軟體的車輛。

根據國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）8日公布的資料，Waymo第五代自駕系統在2022至2024年間曾出現系統缺陷，在辨識薄型或半靜止物體（如金屬鏈條、開關門等）時反應不足，導致至少七起低速碰撞事故。幸未造成人員傷亡。

NBC Bay Area電視新聞報導，Waymo於去年11月已發布相關軟體更新，並於2024年12月26日前將所有受影響車輛完成修復。雖然系統早已更新，但此次召回仍於近日正式啟動，象徵公司主動配合聯邦機構進一步釐清事故成因並完成法律程序。

NHTSA指出，他們是在2024年5月向Waymo發出資訊請求後，開始針對相關碰撞事故展開調查。Waymo亦表示，其內部安全機制早已發現並處理這一風險區域，在聯邦機構調查啟動時，軟體優化工作即已在進行。

NHTSA在召回通報中寫道：「Waymo的內部安全流程此前已確認，對於出現在行駛路線上的鏈條、大門及類似障礙物，其感知系統仍有改進空間。」

Waymo是Google母公司Alphabet旗下的子公司，近年積極在鳳凰城與舊金山 等城市部署無人駕駛叫車服務。此次召回涵蓋的1212輛車均搭載2024年11月7日前所發布的第五代自動駕駛系統。

業界分析指出，儘管此次事件顯示自駕系統在感知低對比障礙物方面仍有進步空間，但Waymo提前修復並主動通報，也展現其對安全負責的態度。未來聯邦機構對自駕車事故的監管預計將更加細緻，尤其針對感知系統與軟體更新的即時性提出更高標準。

Waymo表示，將持續與NHTSA合作，確保所有行駛車輛符合安全標準，並持續改進其自動駕駛技術，保障乘客與道路使用者的安全。