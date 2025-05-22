著名畫家侯北人仙逝 享嵩壽108歲

著名畫家侯北人美西時間20日在南灣家中逝世，享嵩壽108歲。(本報檔案照)

著名畫家侯北人美西時間20日在南灣家中逝世，享嵩壽108歲。

矽谷 亞洲藝術中心館長舒建華21日表示，侯老仙逝，「說是幾天前在家摔了一跤，送醫院後不進食，昏迷中離世。」

侯北人年過百歲後，仍身體硬朗。近一兩年在矽谷亞洲藝術中心舉辦個展或師生聯展時，都還親臨展場。

知名美學家陳望衡教授對侯老作品予以高度評價，2013年賦詩「夢里家山秀，磅礡天地開。期頤仍年少，青春逼人來」概述其藝術與人生，2024年又總結其畫境為四個意象：「家山–天地；詩意–畫境；夢幻–表現；青春–厚重」。

舒建華說：「侯北人先生仙逝，無疑是當代藝壇的巨大損失。他的一生跨越戰亂、漂泊與創作，不僅是中國藝術走向世界的縮影，更是華人文化精神在海外深耕與發光的典範。」

舒建華以此聯泣輓：「文起八代之衰，彩焕漢唐其盛，千古昌黎今有二。身歷東西兩洋，德澤大江南北，何止於茶壽者誰。」

侯北人祖籍河北省昌黎縣，1917年3月18日生於遼寧省海城，自幼聰慧，對丹青藝術情有獨鍾。1940年進日本九州帝國大學主修社會學。1943年學成歸國後投身抗戰。1946年成為1947年中華民國 憲法起草團隊成員，並擔任國民大會代表及立法委員。

1954年侯北人經朱省齋介紹在九老高嶺梅家與張大千訂交。1956年攜家人自香港遷居加州 ，開啟其在海外長達數十年的藝術創作生涯。

1967年起，侯北人與張大千先生交往密切，深受其畫風影響，開始向大膽的色彩與潑墨潑彩技法探索，形成自己獨特的藝術風格，成為中國繪畫在海外創新發展的重要代表人物之一。

1979年美中建交之際，侯北人創辦了美國中華藝術學會，致力於美中文化藝術交流、培養新秀。他的畫作在世界各大博物館與藝術機構展出並被收藏，2004年，江蘇昆山設立侯北人美術館，2013年遼寧省博物館亦專設「侯北人與張韻琴書畫館」，以彰顯其藝術成就與貢獻。

侯北人與夫人厚愛矽谷亞洲藝術中心，自2009年起，在此先後舉辦「大塊丹青」、「九五新境」個展及每年的師生聯展。2023年9月的「丹青不知老將至」個展，展出巨幅六條屏「長白長思圖」，為他105歲時所作，以紀念母親之恩。

2024年的「厚樸乃根–侯北人茶壽書法展」，展出橫跨半世紀的書法作品40餘幅，許多為他90歲以後所書，極具藝術與歷史價值。

今年3月的「何止於茶–侯北人百又九歲壽慶書畫展」，應是侯老生前在亞藝中心的最後一次大型展會。展出作品30餘件，題材涵蓋花鳥、山水、人物等多類型，其中包括早年珍稀作品，亦有晚年潑彩傑作。