緝毒行動中獲救 瀕危蜘蛛猴寶寶被屋崙動物園收容

屋崙動物園幫助營救，在加州委利賀被涉毒嫌犯主人交出的瀕危蜘蛛猴維奧萊塔。（取自動物園官方網站）

據屋崙 動物園（Oakland Zoo）報導，本月上旬動物園協助營救了一隻雌性蜘蛛猴（spider monkehy），現名維奧萊塔（Violeta），它的主人在委利賀的蘇拉諾縣治警局執行與毒品有關的搜查令時將它交出。

維奧萊塔隨後被屋崙動物園動物護理部的工作人員送往動物園獸醫院（Veterinary Hospital）。據報告，維奧萊塔在初次清醒體檢時健康狀況良好，大約18個月大。獸醫人員已經開始對它進行紫外線照射和補鈣治療。在接下來的一周裡，屋崙動物園的獸醫工作人員將對它進行CT掃描、更徹底的身體檢查和血液檢查，以評估器官功能和傳染病狀況。

獸醫院的工作人員報告說她在臨時住所的表現很好，飼養員們為她準備了豐富的食物、毯子和玩具，以保持她的舒適和興奮。飼養員為她提供了健康的飲食，包括各種水果和蔬菜，她還在喝配方奶粉，將有助於最大限度地減少病理性骨折的可能性。

世界自然保育聯盟（IUCN）將蜘蛛猴列為瀕危物種，其中兩個物種被列為極度瀕危物種，瀕臨滅絕。這主要是由於棲息地喪失、狩獵和外來寵物 交易造成的。蜘蛛猴是目前跨境販運最多的動物之一。

「在寵物交易中，嬰幼兒蜘蛛猴的母親和家庭成員被偷獵者為捕捉嬰兒而從樹上射下，很多時候，嬰兒會因墜落而死亡或受傷。一旦進入寵物交易市場，這些動物通常得不到適當的飲食，也無法與其他猴子充分交流，這可能會導致終生的身體和心理健康問題，」屋崙動物園動物護理、保護和研究副總裁金茲利（Colleen Kinzley）說。

野生動物販運是世界上最大的非法交易之一，屋崙動物園的拯救計畫發揮了重要作用，動物園裡的大多數動物都是被救助的。

在加州 ，私人擁有靈長類動物是非法的。最近在國會提出的「被捕靈長類動物安全法案」（Captive Primate Safety Act ，CPSA）禁止私人飼養靈長類動物，朝著結束這種剝削邁出了關鍵一步。

維奧萊塔正在屋崙動物園獸醫院接受治療，遊客不能探視。完全康復後，屋崙動物園將與加州漁獵廳（CDFW）以及野生動物沒收網絡（WCN）合作，為它尋找一個合適的家，即一個經過認證的動物園或保護區，在那裡它可以在其他蜘蛛猴的群落中儘可能正常地成長。

要支持屋崙動物園及其救援工作，請訪問 www.oaklandzoo.org/give 捐款。