北加州TCML Google科技專班夏令營 首堂體驗台灣小吃

台灣華語文學習中心北加州台灣會館與Google合辦的「科技專班夏令營」5月14日展開。（主辦單位提供）

由台灣華語文學習中心(TCML)北加州 台灣會館與Google 合辦的「科技專班夏令營」5月14日展開，第一堂課以「夜市美食」為主題，結合華語學習與台灣文化體驗，讓學員度過了一個充滿互動與驚喜的課程。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，TCML Goolge華語科技專班已成功舉辦第三期，趁著夏季課程空檔期間舉辦台灣文化體驗營，讓Google工程師透過台灣文化體驗營運用先前所學習華語文，實地運用且更深入了解台灣文化，別具意義。

夏令營首堂課命名為「夜市冒險」（Night Market Adventure），由王禺家擔任授課老師，課程內容以模擬台灣夜市現場為核心，透過實體小吃與角色扮演活動，讓學生們實際練習點餐，並學習夜市中與攤販交流的實用語句 ，在課堂中穿插賓果遊戲、尋寶任務等互動環節，讓學習變得更輕鬆有趣。

課堂中還準備了多樣台灣經典夜市小吃，如珍珠奶茶、鹽酥雞與滷肉飯，讓學員們在品嚐美食的同時也認識這些華語詞彙與其背後的文化故事。學員們紛紛表示，這樣的課堂不僅有趣好玩，也讓他們對台灣文化有了更真實的認識。

學員羅炫米就興奮提到，一邊學習中文一邊吃台灣夜市小吃，身歷其境、加深印象，台灣的夜市文化充滿人情味，他最喜歡的夜市食物是臭豆腐，愈臭愈好吃。另一位學員也表示，這項體驗營很有趣，他最喜歡台灣夜市的甘梅地瓜、鹽酥雞、芋頭丸、杏鮑菇，還有滷肉飯。

這次夏令營共設四堂課與一場期末文化實地體驗（Field Trip），將帶領學員們至i僑卡特約店及台灣餐廳實地運用所學習華語文點菜，享受台灣美食。其他課程包含臺灣觀光、臺灣民俗、臺灣宗教等將有趣主題，讓學員能結合先前所學習華語文與文化探索，預計為北加 州的華語教育注入新活力。