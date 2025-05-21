聖塔克拉拉推動「PEACE計畫」促進警民交流

聖塔克拉拉推動「PEACE計畫」。（圖由聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市致力於推動社區與執法部門之間的交流與理解，近期推動「PEACE計畫」（Police Engagement and Community Education，警察參與與社區教育），讓市民親身走進現代警務現場，體驗警察在高壓情境下的決策過程，進一步理解執法人員面臨的挑戰與壓力。

該活動由聖塔克拉拉警察局主辦，促進居民對警察的透明與信任，並讓社區成員理解警務工作的實際情境。參與者透過模擬演練與現場互動，感受到警察在極端、不可預測情況下，必須迅速做出高風險決策的艱鉅任務。

副市長考克斯（Kelly Cox）說：「這是我最喜愛的社區活動之一。與警察局退休 人員定期共飲咖啡、深入交談，是我每月最期待的時刻之一。他們讓我看到執法工作的另一面，那些源自奉獻與犧牲的動人故事構築了我們這座城市的精神根基。」

她指出，儘管警務系統隨著政策、科技與社區互動的進步持續演變，但有些核心價值從未改變–那就是無數選擇從警的男女軍警人員，所展現出的堅定信念與勇氣。

此次PEACE計畫也讓她對警務工作有了更深一層的認識。「對許多民眾而言，新聞片段或社交媒體上的事件可能讓人對警察產生刻板印象，有時過於簡化甚至負面。事實上，情況往往比我們看到的複雜得多。」

她指出，PEACE計畫正是一項對抗這些過度簡化言論的重要平臺。「這項計畫幫助我們從現場瞭解警察的思維與反應，而不是僅憑外部觀感評論。當我們理解了決策背後的壓力與風險，就更能用同理心看待彼此。」

她強調，警察制度的公平、問責與改革依然需要持續努力；但同樣重要的是，社區也應認可每天在崗位上展現專業、誠信與熱情的執法人員們。「我衷心感謝聖塔克拉拉警察局所有現任與退休人員，感謝他們在變動中堅守價值，在挑戰中繼續領導社區。」