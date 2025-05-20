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臺灣戲曲學院灣區演「回窯、梁祝」歌仔戲 吸逾500人

記者孫愛薇／聖荷西報導
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「2025台灣文化節-夜市戲曲」由北加州台灣同鄉聯合會主辦，眾多嘉賓到場觀戲。（記者孫愛薇／攝影）
「2025台灣文化節-夜市戲曲」由北加州台灣同鄉聯合會主辦，眾多嘉賓到場觀戲。（記者孫愛薇／攝影）

「2025台灣文化節-夜市戲曲」由北加州台灣同鄉聯合會主辦，邀請國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系與戲曲音樂系學系，日前在金山灣區華僑文教服務中心演出，台下準備台灣夜市美食與童玩， 吸引眾多僑胞家庭前往觀戲與品嘗台灣小吃。國立臺灣戲曲學院的學生們帶來精彩歌仔戲演出，現場觀眾鼓掌叫好，逾500人前來觀賞。

國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系主任陳孟亮帶隊來美。她表示，學院受到北加州台灣同鄉聯合會邀請，從去年統籌計畫行程到今年出訪，很高興將台灣歌仔戲帶到灣區來，也希望大家一起共同支持台灣傳統歌仔戲。

在「回窯」劇目中，薛平貴返鄉在武家坡與王寶釧相遇。（記者孫愛薇／攝影）
在「回窯」劇目中，薛平貴返鄉在武家坡與王寶釧相遇。（記者孫愛薇／攝影）

這次來美演出的學生中，國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系大二學生楊佳倫飾演西遊記裡的孫悟空，舞台上美猴王的翻滾演出令觀眾印象深刻，他表示第一次來到這麼遠的國家，對於遇到的人事物都感到相當有趣，在台灣時就很期待來美訪演，非常感謝僑胞來看學生們的演出。

演出時，學院還特別準備中英文對照字幕，讓聽不懂台語的觀眾，也能了解劇目中的涵義。戲碼有歌仔戲經典戲碼「回窯」，王寶釧苦守寒窯18年，薛平貴返鄉在武家坡與王寶釧相遇；曾轟動台灣的梁山伯與祝英台愛情故事，以「草橋結拜」戲碼作演出；西遊記中的「盤絲洞」為唐三藏師徒一行人力戰蜘蛛精，趣味的武打段子頗受家庭觀眾的好評，引的孩童笑聲連連。

「樊江關」的服飾與對手戲非常吸睛。（記者孫愛薇／攝影）
「樊江關」的服飾與對手戲非常吸睛。（記者孫愛薇／攝影）

活動統籌總監暨僑務委員劉玲霞表示，北加州台灣同鄉聯合會希望在海外傳揚台灣戲曲文化，邀請學院來到灣區演出。趁5月的亞裔傳統月一同共襄盛舉，在南灣舉辦台灣文化節，結合台灣夜市與歌仔戲文化，猶如在戲棚下，一邊吃美食一邊在廟口觀戲。

現場來賓雲集，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯臻、北加州台灣同鄉聯合會副會長陳瓊㔵、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、加州聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）派代表出席、台美菁英協會舊金山分會會長朱冠丞、僑務委員張正邦、僑務委員李桓麟、僑務委員陳陽明、醫師蔡和杰到場觀戲。

國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系與戲曲音樂系學系來美演出，帶來六組戲碼。（記者孫愛薇／...
國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系與戲曲音樂系學系來美演出，帶來六組戲碼。（記者孫愛薇／攝影）

逾500位觀眾到場觀賞歌仔戲。（記者孫愛薇／攝影）
逾500位觀眾到場觀賞歌仔戲。（記者孫愛薇／攝影）

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